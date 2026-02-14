Fue figura de la Liga BBVA MX y ahora no fue registrado para el Clausura 2026

El Clausura 2026 ha comenzado con decisiones fuertes en varios clubes de la Liga BBVA MX, pero una de las más llamativas se dio en Puebla. La Franja optó por no registrar a Lucas Cavallini: un delantero que en su momento fue una de las figuras del futbol nacional y hoy vive una etapa complicada lejos de las canchas.

Aunque muchos aficionados ya lo daban por fuera de la institución, lo cierto es que el atacante canadiense sigue perteneciendo al club camotero. Sin embargo, no ha logrado volver a la actividad oficial tras una grave lesión y su nombre finalmente no apareció en los registros oficiales de la Liga BBVA MX para este torneo, lo que lo deja sin posibilidades de jugar en el semestre.

La lesión que marcó el declive de Lucas Cavallini en la Liga BBVA MX

El punto de quiebre en la carrera reciente de Lucas Cavallini se dio en julio de 2025, cuando sufrió una reincidencia de ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Esta lesión lo marginó prácticamente todo el torneo pasado y frenó por completo su continuidad en el futbol mexicano.

Para el Clausura 2026 existía una mínima esperanza de que pudiera reaparecer. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada al no ser inscrito oficialmente por Puebla. Esto confirma que no tendrá actividad en lo que resta del torneo, a pesar de que su recuperación estaba avanzando.

Los extranjeros de Puebla y el cupo que Cavallini no ocupó

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Puebla contaba con un cupo disponible para registrar a un extranjero. Actualmente, los futbolistas no formados en México en la Franja son Juan Pablo Vargas, Nico Díaz, Édgar Guerra, Ángelo Araos, Pablo Gamarra, Kevin Velasco, Ignacio Maestro y Emiliano Gómez.

A pesar de tener espacio para incluir a Cavallini, la directiva decidió no hacerlo. En la práctica, el ataque del equipo queda conformado por los extranjeros Emiliano Gómez e Ignacio Maestro, además de los mexicanos Esteban Lozano y Eduardo Mustre. Así es como se deja fuera a un delantero de 33 años que alguna vez fue referente ofensivo en la Liga BBVA MX.