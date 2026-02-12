Chivas vs América: los MEJORES BARES en Los Ángeles y Chicago para VER EL CLÁSICO

El Chivas vs América no solo se mira, se vive. Y en ciudades como Los Ángeles y Chicago, el Clásico Nacional de la Liga MX transforma bares, cantinas y restaurantes en auténticas tribunas del futbol mexicano. Para la comunidad latina en Estados Unidos, elegir el lugar correcto marca la diferencia entre ver el partido… o sentirlo como en el estadio.

Un análisis reciente sobre los centros de visualización del futbol mexicano en Los Ángeles y Chicago confirma que ambas ciudades concentran los puntos más sólidos para disfrutar el Clásico. Aquí te presentamos una guía práctica, actual y pensada para la afición.

¿Dónde ver Chivas vs América en Los Ángeles con ambiente de Liga MX?

En Los Ángeles, la oferta combina tecnología, tradición y cultura de barrio.

Si eres americanista, Tom’s Watch Bar (DTLA) es sede oficial del Club América en Estados Unidos, con más de 180 pantallas y watch parties organizadas. Es ideal para quienes buscan ambiente masivo y producción de alto nivel.

Para una experiencia inmersiva, Cosm en Inglewood ofrece domo de 360 grados, llevando el partido a otro nivel visual. Es ideal para quienes buscan ambiente masivo y producción de alto nivel.

En cambio, si prefieres identidad cultural pura, La Chuperia en Lincoln Heights prioriza audio en español y un ambiente que replica las gradas mexicanas.

También destacan Ojos Locos Sports Cantina en Downey o Lynwood, con estilo de cantina moderna. y restaurantes como Distrito Catorce o Birrieria Esquivel, que combinan gastronomía y futbol.

Recomendación local: llegar al menos una hora antes en partidos de alta demanda.

¡De principio a fin con las Águilas del América! 1️⃣1️⃣🦅 pic.twitter.com/TmoHCgTLhl — Club América (@ClubAmerica) February 12, 2026

Chicago: Pilsen y Little Village, el corazón rojiblanco y azulcrema

En el Medio Oeste, Pilsen y Little Village concentran la pasión del Clásico Chivas vs América.

Mi Tierra, con más de 30 años de tradición, ofrece ambiente festivo y familiar. La Vaca Margarita Bar es punto clave para grupos jóvenes que buscan un entorno vibrante.

Para aficionados de Chivas, Caminos de Michoacán suele llenarse de rojiblancos. En River North, Theory aporta una experiencia más upscale con múltiples pantallas, mientras que Cleo’s Southern Kitchen y The Globe Pub destacan por su enfoque internacional.

Dato importante: algunos lugares requieren reservación previa para grupos grandes en días de Clásico.