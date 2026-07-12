Figura del Liverpool da señales sobre el interés del equipo inglés de contratar a Gilberto Mora

Gilberto Mora no defraudó al presentarse internacionalmente con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues, pese a que influyó en la derrota del equipo azteca ante Inglaterra por un error en la salida, ha llamado la atención en Europa, sobre todo del Liverpool. Fue una de sus figuras que habló acerca de la posibilidad de que el mediocampista sea contratado por el equipo inglés.

Alexis Mac Allister es el jugador perteneciente al equipo de la Premier League que habló acerca del posible fichaje del futbolista de 17 años. El argentino dijo maravillas de Mora, luego de que hiciera un gran partido al marcar un gol en la victoria de su selección sobre Suiza y así clasificar a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que serán transmitidas por la señal de Azteca 7 y por el portal de Azteca Deportes.

Alexis Mac Allister es el jugador perteneciente al equipo de la Premier League que habló acerca del posible fichaje del futbolista de 17 años.|AFA - Selección Argentina

"Si lo nombran [a Gilberto Mora] para ir al Liverpool, seguramente será un gran jugador, por algo lo están nombrando", contestó el mediocampista después del partido de octavos de final al medio mexicano Claro Sports.

TE PUEDE INTERESAR:



Haaland vs. Kane: quién lleva más goles en la temporada y cómo les ha ido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

“Come como un oso": la sorprendente dieta de Haaland para ser uno de los mejores delanteros del mundo

Infantino rompe el silencio y envía mensaje a Egipto tras la eliminación contra Argentina de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El interés del Liverpool por Gilberto Mora

Después de la eliminación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Heraldo de México realizó una publicación en la que reveló que el Liverpool tiene la mirada puesta en el chico maravilla. Aunque para ello tendría que pagar la cantidad de 20 millones de euros, que es lo que vale su cláusula de rescisión.

Cabe recordar que Morita firmó una extensión de contrato con Xolos de Tijuana antes de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ello, con la finalidad de que el club se vea beneficiado en caso de que algún equipo de Europa lo quiera.

El futuro próximo de Gilberto Mora

Gil tiene 17 años y será hasta octubre que cumpla la mayoría de edad. Será entonces cuando él, junto a su representante y club, se siente a evaluar las posibles pujas por clubes europeos, entre ellas la del Liverpool, uno de los clubes más grandes de Inglaterra y del mundo.

Por lo pronto, el mediocampista disputará el Apertura 2026 con Xolos, club en el que portará el jersey con el #10. Será hasta el mercado invernal cuando se analicen las opciones y pueda emigrar al viejo continente.