¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026? Fecha EXACTA de cuándo inician, según el calendario

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya entró en su recta final. Después de unos intensos cuartos de final, quedaron definidos los cuatro equipos que siguen con vida en la pelea por conquistar la Copa del Mundo y ahora la atención está puesta en las semifinales, donde cualquier error puede costar la eliminación.

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Los cruces dejaron grandes historias. Francia confirmó su condición de favorita al eliminar a Marruecos, España mantuvo su paso perfecto para instalarse entre los cuatro mejores, mientras que Inglaterra y Argentina también cumplieron con el objetivo de avanzar, por lo que las semifinales reunirán a cuatro de las selecciones más poderosas del torneo.

Además del prestigio de disputar una final mundialista, todos los equipos llegan con figuras que han marcado diferencia a lo largo de la competencia, por lo que se esperan dos auténticos partidazos.

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Francia vs España abrirá las semifinales

La primera semifinal se disputará el martes 14 de julio, cuando Francia enfrente a España en un choque que bien podría considerarse una final adelantada.

Los franceses llegan impulsados por el gran momento de Kylian Mbappé, quien continúa peleando por la Bota de Oro del torneo, mientras que España ha construido una de las defensas más sólidas del campeonato y mantiene un funcionamiento colectivo que la convierte en una seria candidata al título.

Será un enfrentamiento entre dos estilos distintos, pero con plantillas repletas de talento y experiencia en este tipo de instancias.

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Argentina e Inglaterra buscarán el segundo boleto a la final

La segunda semifinal se jugará el miércoles 15 de julio, cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten por el último pase a la gran final del Mundial 2026.

La Albiceleste mantiene vivo el sueño de defender el campeonato conquistado en Qatar 2022, liderada por un Lionel Messi que sigue siendo determinante y que además comparte el liderato de goleo del torneo.

Por su parte, Inglaterra vuelve a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del mundo gracias a una generación encabezada por Harry Kane y Jude Bellingham, que buscará romper la larga sequía mundialista de los Tres Leones.

Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán de la siguiente manera: Francia vs España, el martes 14 de julio a la 1:00 PM, tiempo del centro de México; mientras que Argentina vs Inglaterra se jugará el miércoles 15 de julio, también a la 1:00 PM, tiempo del centro del país. Podrás ver ambos encuentros totalmente EN VIVO y GRATIS por las pantallas de Azteca Deportes.