ÚLTIMA HORA: México es ELIMINADO por Inglaterra y se le escapa de nuevo el boleto a cuartos de final en un Mundial

La participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin tras una dolorosa derrota de 2-3 ante Inglaterra. El resultado deja un sabor amargo en la afición mexicana, pues el equipo nacional mostró un desempeño que, por momentos, merecía un destino distinto.

El encuentro inició con una clara superioridad local; sin embargo, dos desatenciones defensivas permitieron que Jude Bellingham adelantara a los ingleses con un doblete (36’ y 38’). Pese al golpe anímico, la selección reaccionó rápidamente y Julián Quiñones recortó distancias al minuto 42 para poner el 2-1 antes del descanso.

Lee también: OFICIAL: Escuelas permitirán que entren MÁS TARDE a clases por el México vs Inglaterra; lista completa

En la segunda mitad, la esperanza mexicana sufrió un revés al minuto 60, cuando el árbitro señaló un penal tras una falta de Raúl "El Tala" Rangel en el área. Harry Kane fue el encargado de ejecutarlo, devolviendo la ventaja de dos goles para los visitantes. México no bajó los brazos y, al minuto 69, Raúl Jiménez acortó nuevamente el marcador desde los once pasos tras una falta de Harry Kane sobre Bryan Gutiérrez, aunque el marcador ya no sufriría más alteraciones.

¿Cuándo jugará Inglaterra los cuartos de final?

Tras sellar su pase a la siguiente ronda, Inglaterra se medirá ante Noruega en los cuartos de final. El enfrentamiento, que promete ser estelar con el duelo entre Erling Haaland y Harry Kane, está programado para el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Miami.

Podría interesarte:

VIDEO: Paco Memo EXPLOTA tras la entrada de Quansah y la ROJA