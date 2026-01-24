Las figuras del Brasilerao que podrás disfrutar por TV Azteca Deportes

Azteca Deportes sigue buscando llevarte todas las emociones de las mejores ligas y es por eso que se ha confirmado que se transmitirá totalmente EN VIVO y GRATIS la Brasileirão 2026.

La temporada 2026 del Campeonato Brasileño de Fútbol Serie A inicia el 28 de enero del 2026, por lo que podrás seguir todas las emociones, hasta el 2 de diciembre. Pero esta temporada tendrá un receso programado entre junio y julio debido a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los encuentros del Brasileirão 2026 lo podrás ver por la señal de TV Azteca y Azteca Deportes Network totalmente en vivo, disfrutando con los mejores narradores, analistas y de jugadores destacadas internacionalmente.

Los jugadores que podrás ver en el Brasileirão 2026

El Campeonato Brasileño de Serie A tiene varias figuras que lograron sobresalir en Europa y que en América Latina son reconocidos por su gran nivel y los podrás ver jugar a través de TV Azteca Deportes.

La liga brasileña destaca por su gran nivel ya que en los últimos años han logrado dominar la Libertadores y competir en grandes escenarios como la Copa Intercontinental de la FIFA y Mundial de Clubes. Es por eso que jugadores destacados internacionalmente como: Memphis Depay, Neymar Jr., Thiago Silva, Dimitri Payet, Rafael Santos Borré, etcétera, deciden jugar en la liga.

Los jugadores más destacados internacionalmente y que actualmente juegan en el Brasileirão son:

Memphis Depay - Delantero - Corinthians.

Neymar Jr- Delantero - Santos FC.

Philippe Coutinho - Mediocampista Ofensivo - Vasco da Gama.

Hulk - Delantero - Atlético Mineiro.

Giorgian de Arrascaeta - Mediocampista Ofensivo - Flamengo.

Vitor Roque - Delantero - Palmeiras.

Rafael Borré - Delantero- Sport Club Internacional.

Lucas Moura - extremo derecho - Sao Paulo.

Jorginho - Pivote - Flamengo.

Faltam 5 dias para o Brasileirão Betano 2026. Preparados? 👀🔥 pic.twitter.com/36kg1Bdes1 — Brasileirão Betano (@Brasileirao) January 23, 2026

El Brasileirão 2026 marcará la edición 71 del torneo y la 23 bajo el formato largo, consolidándose como una de las ligas más exigentes y competitivas del continente sudamericano. La competencia contará con la participación de 20 equipos, de los cuales 16 conservaron su lugar desde la temporada anterior y cuatro equipos que ascendieron.

