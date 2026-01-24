logo deportes horizontal
Las figuras del Brasilerao que podrás disfrutar por TV Azteca Deportes

Conoce a todas las estrellas que podrás ver totalmente en vivo y gratis en los partidos del Brasilerao por TV Azteca Deportes

Escrito por:  Iván Vilchis

Azteca Deportes sigue buscando llevarte todas las emociones de las mejores ligas y es por eso que se ha confirmado que se transmitirá totalmente EN VIVO y GRATIS la Brasileirão 2026.

La temporada 2026 del Campeonato Brasileño de Fútbol Serie A inicia el 28 de enero del 2026, por lo que podrás seguir todas las emociones, hasta el 2 de diciembre. Pero esta temporada tendrá un receso programado entre junio y julio debido a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los encuentros del Brasileirão 2026 lo podrás ver por la señal de TV Azteca y Azteca Deportes Network totalmente en vivo, disfrutando con los mejores narradores, analistas y de jugadores destacadas internacionalmente.

Los jugadores que podrás ver en el Brasileirão 2026

El Campeonato Brasileño de Serie A tiene varias figuras que lograron sobresalir en Europa y que en América Latina son reconocidos por su gran nivel y los podrás ver jugar a través de TV Azteca Deportes.

La liga brasileña destaca por su gran nivel ya que en los últimos años han logrado dominar la Libertadores y competir en grandes escenarios como la Copa Intercontinental de la FIFA y Mundial de Clubes. Es por eso que jugadores destacados internacionalmente como: Memphis Depay, Neymar Jr., Thiago Silva, Dimitri Payet, Rafael Santos Borré, etcétera, deciden jugar en la liga.

Los jugadores más destacados internacionalmente y que actualmente juegan en el Brasileirão son:

  • Memphis Depay - Delantero - Corinthians.
  • Neymar Jr- Delantero - Santos FC.
  • Philippe Coutinho - Mediocampista Ofensivo - Vasco da Gama.
  • Hulk - Delantero - Atlético Mineiro.
  • Giorgian de Arrascaeta - Mediocampista Ofensivo - Flamengo.
  • Vitor Roque - Delantero - Palmeiras.
  • Rafael Borré - Delantero- Sport Club Internacional.
  • Lucas Moura - extremo derecho - Sao Paulo.
  • Jorginho - Pivote - Flamengo.

El Brasileirão 2026 marcará la edición 71 del torneo y la 23 bajo el formato largo, consolidándose como una de las ligas más exigentes y competitivas del continente sudamericano. La competencia contará con la participación de 20 equipos, de los cuales 16 conservaron su lugar desde la temporada anterior y cuatro equipos que ascendieron.