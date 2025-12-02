Las figuras del futbol mexicano que defendieron al Chicharito tras el penal fallado que eliminó a Chivas

Han pasado dos días desde que se llevó a cabo una de las escenas más impactantes que el futbol mexicano tendrá en este 2025, misma que tiene como protagonista a Javier, el Chicharito Hernández y el penal que falló en los cuartos de final de vuelta entre Cruz Azul y Chivas .

¿La Liga BBVA MX necesita más jugadores como Chicharito?

El Chicharito tenía todo para anotar el penal y, con ello, darle la victoria a su club, borrando así la temporada para el olvido que ha tenido. Sin embargo, su tiro pasó muy lejos del arco de Andrés Gudiño, concretando así la falla más importante que tuvo en su etapa en el Rebaño Sagrado.

¿Qué figuras del deporte defendieron al Chicharito tras el penal fallado?

El primero en defender a Javier Hernández fue Gabriel Milito, técnico argentino. El líder actual del Rebaño Sagrado aseguró que, por el recorrido que ha tenido en su carrera, así como por su experiencia, el mexicano estaba preparado para tirar un penal tan decisivo como lo fue este.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Verstappen para ser campeón de la F1 2025?

Te puede interesar: Estos son los 3 jugadores clave de la serie entre Tigres y Cruz Azul

Otro que defendió al Chicharito Hernández fue Jair Pereira, quien se consolidó como un líder y referente del Guadalajara hace algunos años y quien aseguró que Javier contó con las agallas suficientes para tirar un cobro con este nivel de presión, lo anterior considerando que el mismo llegó en los minutos finales del juego.

Finalmente, nuestro querido Doctor García utilizó el impacto de sus redes para defender a Hernández tras lo sucedido el domingo pasado, asegurando que, lejos de haberse escondido como ocurrió con otros elementos, tuvo la valentía para cobrarlo pese a que el resultado no fue el mejor para él y su equipo.

¿Chicharito Hernández seguirá en Chivas?

A falta de un anuncio oficial de parte de la institución rojiblanca, todo haría indicar que el Chicharito Hernández no seguiría en Chivas para la próxima temporada. Rumores indican que Javier aún no piensa en el retiro, por lo que la MLS luce como una opción importante para él en este cierre de su carrera.

