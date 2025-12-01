GP de Abu Dhabi: Esto necesitan Verstappen, Norris y Piastri para ser campeones de la F1 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 terminará como una de las mejores y más apretadas de los últimos años, pues con la victoria de Max Verstappen en el GP de Qatar, tanto él como los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, tienen la oportunidad de coronarse en el GP de Abu Dhabi.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

En otras palabras, la última carrera de la temporada 2025 en la F1 definirá al campeón del automovilismo. Ante tal situación, luce interesante conocer qué necesitan Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri para coronarse en el GP de Abu Dhabi y ser los mejores de la campaña.

¿Qué necesitan Verstappen, Norris y Piastri para ser campeones de la F1?

Con 12 puntos de ventaja, es Lando Norris quien tiene todo en sus manos para ser el campeón de la F1. Ante ello, si Verstappen gana el GP de Abu Dhabi, al británico le resta quedar en el podio para ser campeón, mientras que si Piastri lo hace Norris tendría que quedar entre los 5 mejores del circuito para obtener su primer título.

Te puede interesar: Estos son los 9 fracasos que tuvo América en el 2025

Te puede interesar: Flamengo, muy superior a Cruz Azul en cuanto al valor de plantillas

Si Max Verstappen cumple su cometido y gana el GP de Abu Dhabi, tendrá que esperar a que Norris quede fuera del podio, y si queda en segundo necesita que Piastri no gane y que Norris quede en el octavo puesto o peor. Finalmente, si queda en tercer lugar debe esperar a que Piastri no gane y que Norris quede en noveno o décimo puesto.

Finalmente queda Oscar Piastri, quien para ser el campeón de la F1 necesita ganar la carrera y que Norris quede fuera del Top 5 o, bien, que este quede en décimo y Max no quede entre los primeros 3 si es que se queda con el segundo lugar.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de Abu Dhabi de la F1?

Prepárate, pues el último Gran Premio de la temporada 2025 de la F1 está más cerca que nunca. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri definirán su futuro en el GP de Abu Dhabi, el cual se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre a las 7 de la mañana, tiempo centro de México.