deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

GP de Abu Dhabi: Esto necesitan Verstappen, Norris y Piastri para ser campeones de la F1 2025

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen aún tienen chances de ganar la F1 si es que ocurre esto en el GP de Abu Dhabi. ¿Qué necesita cada piloto?

gp-abu-dhabi-verstappen-norris-piastri-campeones-f1.jpg
Instagram: F1
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

La temporada 2025 de la Fórmula 1 terminará como una de las mejores y más apretadas de los últimos años, pues con la victoria de Max Verstappen en el GP de Qatar, tanto él como los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, tienen la oportunidad de coronarse en el GP de Abu Dhabi.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

En otras palabras, la última carrera de la temporada 2025 en la F1 definirá al campeón del automovilismo. Ante tal situación, luce interesante conocer qué necesitan Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri para coronarse en el GP de Abu Dhabi y ser los mejores de la campaña.

¿Qué necesitan Verstappen, Norris y Piastri para ser campeones de la F1?

Con 12 puntos de ventaja, es Lando Norris quien tiene todo en sus manos para ser el campeón de la F1. Ante ello, si Verstappen gana el GP de Abu Dhabi, al británico le resta quedar en el podio para ser campeón, mientras que si Piastri lo hace Norris tendría que quedar entre los 5 mejores del circuito para obtener su primer título.

Te puede interesar: Estos son los 9 fracasos que tuvo América en el 2025

Te puede interesar: Flamengo, muy superior a Cruz Azul en cuanto al valor de plantillas

Si Max Verstappen cumple su cometido y gana el GP de Abu Dhabi, tendrá que esperar a que Norris quede fuera del podio, y si queda en segundo necesita que Piastri no gane y que Norris quede en el octavo puesto o peor. Finalmente, si queda en tercer lugar debe esperar a que Piastri no gane y que Norris quede en noveno o décimo puesto.

Finalmente queda Oscar Piastri, quien para ser el campeón de la F1 necesita ganar la carrera y que Norris quede fuera del Top 5 o, bien, que este quede en décimo y Max no quede entre los primeros 3 si es que se queda con el segundo lugar.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de Abu Dhabi de la F1?

Prepárate, pues el último Gran Premio de la temporada 2025 de la F1 está más cerca que nunca. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri definirán su futuro en el GP de Abu Dhabi, el cual se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre a las 7 de la mañana, tiempo centro de México.

Lando Norris
Max Verstappen
Oscar Piastri
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
×
×