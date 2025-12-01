Tigres vs Cruz Azul: Estos son los 3 jugadores CLAVE de la serie para los felinos

Se trata, sin duda, de la semifinal que más llama la atención dentro del futbol mexicano. El torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX presentará el duelo entre Tigres y Cruz Azul, por lo que aquí conocerás a 3 jugadores clave de la institución felina en busca de su pase a la gran final.

Tigres hizo lo imposible y vino de un 3-0 en contra para derrotar a Xolos por 5-0 y pasar a la semifinal del Apertura 2025. Cruz Azul, por su parte, venció 3-2 en el global a unas Chivas que vendieron cara la derrota, colocándose en su cuarta semifinal de forma consecutiva en el balompié nacional.

Tres jugadores clave para los felinos rumbo al Tigres vs Cruz Azul

Nahuel Guzmán: El Patón, una de las figuras más grandes en la historia de Tigres , suele crecerse en este tipo de compromisos. Y, ante el arsenal ofensivo de Cruz Azul, se espera que sea diferencial al momento de atajar o liderar en el terreno de juego.

El Patón, una de las figuras más grandes en la historia de , suele crecerse en este tipo de compromisos. Y, ante el arsenal ofensivo de se espera que sea diferencial al momento de atajar o liderar en el terreno de juego. Juan Brunetta: El argentino vino de menos a más en la temporada y, con su cambio de posición más cerca del campo rival, ha tenido un auge importante en cuanto a goles y asistencias, por lo que la afición de Tigres confía en que pueda ser un arma importante frente a los cementeros.

Ángel Correa: Se trata de uno de los mejores refuerzos del torneo en la Liga BBVA MX. El argentino no anotó en el último duelo ante Xolos; sin embargo, desde su arribo a Tigres acumula 13 goles y 4 asistencias en 24 partidos, lo cual habla del impacto que ha tenido en la institución.

Como mención honorífica es preciso mencionar a Diego Lainez , quien sin duda fue el jugador más importante para Tigres en la vuelta ante Xolos. El canterano del América ha tenido una temporada por demás espectacular con el club, misma que incluso lo devolvió a la Selección. ¿Será diferencial frente a Cruz Azul?