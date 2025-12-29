Cristiano Ronaldo le cierra la puerta a la MLS y da el nombre de los lugares en los que le gustaría cerrar su ESPECTACULAR carrera en el futbol

Cristiano Ronaldo tiene muy seguras sus metas a corto y mediano plazo y ha externado el nombre del lugar en el cual le gustaría seguir su carrera, descartando por ejemplo la MLS en donde juega Lionel Messi, descartándose que puedan en algún momento volver a coincidir en Liga.

CR7 estuvo el domingo en los premios Globe Sports Awards en donde fue reconocido con el premio de 'Mejor jugador del Medio Oriente', y fue en ese marco en el que confirmó que quiere a toda costa llegar a los 1000 goles y seguir adelante en su carrera.

Actualmente el portugués ha anotado 956 goles y no se detendra a nivel de clubes y selección para conseguir los mil goles, reiterando que va por esa meta.

"Ya saben cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y quiero alcanzar esa cifra 1,000 goles que todos conocen. Seguro que la alcanzaré, si no sufro lesiones", comentó el ex Real Madrid, Juventus, Manchester United y Sporting.

Cristiano solo jugará en Medio Oriente o Europa

Cristiano Ronaldo, despertó las expectativas pues el jugador tiene dos años aún de contrato en la Liga Árabe con el Al Nassr, y comentó que su carrera seguirá en Medio Oriente o bien Europa.

"Mi pasión es grande y quiero continuar. No importa dónde juegue, ya sea en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto jugando al futbol y quiero seguir adelante", acotó uno de los grandes del futbol de todos los tiempos y que ha marcado a generaciones desde su debut el 14 de agosto del 2002.

CR7 gracias a su disciplina y enfoque ha logrado llegar a sus 40 años en una gran forma física y deportiva tomando muchos cuidados a su cuerpo para mantenerse en ritmo y eso parece que le permitirá ir mucho más allá en su carrera.