Los récords que pueden romper Cristiano Ronaldo y Messi en el Mundial 2026

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, no solo será histórico por su nuevo formato con más selecciones. También será único por la posibilidad de ver a 2 de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos persiguiendo nuevas marcas.

Así es el caso de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: los protagonistas de una rivalidad que marcó una era y que podrían volver a coincidir en el máximo escenario del fútbol mundial. A sus trayectorias repletas de títulos, goles y distinciones individuales, el Mundial 2026 podría sumar un récord.

¿Cuál es el récord que podría alcanzar Lionel Messi en el Mundial 2026?

Lionel Messi podría convertirse en uno de los grandes jugadores en disputar su sexta copa del mundo. Esto lo colocaría en un selecto grupo de futbolistas con una longevidad excepcional.

Además, el capitán argentino tiene la posibilidad de superar el récord de asistencias en los mundiales, actualmente en poder de Diego Maradona. A estos posibles logros se suman otros hitos ya alcanzados, como ser el máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

En caso de sumar minutos en el Mundial 2026, Messi seguiría ampliando su propio récord de presencias y reafirmando su rol como uno de los futbolistas más determinantes en la historia del torneo.

Cristiano Ronaldo y las marcas que busca romper en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo también podría hacer historia al convertirse en el primer jugador en disputar 6 mundiales. El delantero portugués podría seguir aumentando su cifra de goles en copas del mundo y consolidarse como uno de los máximos anotadores del certamen.

Entre otros hitos de su carrera, CR7 ya es el máximo goleador histórico a nivel selecciones y el único futbolista en marcar en 5 mundiales distintos. Si logra anotar en 2026, ampliaría ese récord y reafirmaría su impacto en las grandes citas deportivas.

De esta manera, el próximo mundial no solo podría ser el último de ambos, sino también el escenario ideal para que Messi y Cristiano sigan escribiendo páginas doradas en la historia del deporte más convocante de todos los tiempos: el fútbol.