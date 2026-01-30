Filtran foto de Mr Iguana en Arabia Saudita y los rumores de su participación en Royal Rumble CRECEN

El luchador mexicano Mr Iguana se avecina a la lucha más importante de su carrera y es que todo parece indicar que el de Culiacán, Sinaloa será parte del Royal Rumble 2026 de WWE que realiza este sábado en Arabia Saudita.

Te podría interesar: Luchador mexicano es reportado MUY GRAVE DE SALUS

Rumores y versiones extraoficiales hacían eco en que Mr Iguana estaría en la contienda de 30 luchadores buscando ser el vencedor para ganarse un lugar wn Wrestlemania, pero ahora todo parece tomar carácter de realidad, pues en un video del luchador Tama Tonga, se ve atrás a Mr Iguana.

Y es que Iguana, no es un luchador que con el maquillaje trate de guardar su identidad y siempre se deja ver el rostro y su persona sin el equipo carismático y que lo ha llevado a ser muy querido en casi un año en WWE tras el tema de la adquisición de la AAA.

Te podría interesar: Shocker cae en nuevo caso de violencia y se corta la mano

En ese video se ve en instantes a Mr Iguana charlando como todos los demás y en efecto, es su rostro, su estilo con las gafas de sol y mostrándose relajado como suele ser el luchador.

Otra posibilidad es que Mr Iguana haya viajado con todo el roster para realizar promoción de WWE y AAA o como un respaldo por si hay algún luchador lesionado, pero eso no se sabrá hasta el Royal Rumble cuando 30 luchadores salgan al ring buscando la victoria en una lucha de altísimo nivel en Riyadh.

Los mexicanos que SÍ están OFICIALES para luchar dentro de Royal Rumble

En Royal Rumble lucharán Dragon Lee, Penta Zero Miedo, Fénix y Rey Mysterio, aunque no se sabe si en la lucha de 30 luchadores, o si ocurra en algún otro duelo de la cartelera.