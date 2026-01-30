Luchador mexicano es reportado con un estado de salud MUY GRAVE

El luchador Kato Kung Lee Jr, atraviesa por un momento delicado de salud por lo que el gremio de la lucha libre ha dando el banderazo para lograr hacer colectas y tener recursos para ayudar al luchador quien mantiene vivo el nombre del legendario Kato Kung Lee.

Con su estilo, personalidad y con una carrera de casi dos décadas, Kato Kung Lee Jr le ha dado vida a este personaje al tener la cesión de derechos y junto aal legado que él mantiene vivo, tambien existe Kato Kung Lee II.

El luchador que tiene formación en lucha grecorromana, olímpica, artes marciales y lucha libre, ahora tiene la batalla más dura de su carrera, pues además de los desafíos en el ring y en la vida, hoy se enfrenta a la salud y a un padecimiento de los riñones.

Ya con sus años, experiencia y vetenaría, Kato Kung Lee Jr espera superar este bache, acompañado del ambiente del pancracio, pues hasta en la misa católica del pasado 25 de enero, el sacerdote Fuerza Divina, quien curiosamente es también luchador dentro de su misa en la Iglesia de Santa Lucía, pidió elevar una oración por el luchador Kato Kung Lee Jr.

"En el ámbito de la lucha libre quiero pedir por un gran amigo, se trata de Kato Kung Lee Jr, quien se encuentra muy grave de salud, con muchos problemas de los riñones, y de hecho vamos a hacer una lucha en marzo para su beneficio ya que se encuentra muy delicado de salud", mencionó el padre Fuerza Divina.