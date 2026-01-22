Shocker, cerca de perder los dedos de su mano al tener intensa discusión con su esposa

El luchador Shocker tuvo un nuevo momento de escándalo, sucedido presuntamente en la noche del miércoles, cuando se cortó la mano derecha en su casa ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, durante una discusión con su esposa que subió de tono y que desencadenó la ira del gladiador quien rompió un espejo.

Te podría interesar: Famoso templo de la lucha libre, CERRÓ SUS PUERTAS PARA SIEMPRE

Shocker, de quien se ha hablado mucho en los últimos años de sus problemas con el alcohol y las drogas, además de sus escándalos casi siempre producidos por el consumo de sustancias, ahora dio de qué hablar por esta pelea que no avanzó a mayores consecuencias.

¿Qué pasó con el luchador Shocker y cómo fue su último escándalo?

El reporte que existe, es que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, que atendieron una llamada de emergencia, atendiendo al luchador de nombre José Soria Reyna, quien tenía un corte en su mano derecha y por la cual fue atendido e invitado a acudir al hospital.

Te podría interesar: AEW y WWE tendrían súper eventos en México en el 2026

Señala la información que circula en redes sociales, que Shocker no quiso ir al hospital sin que se conozca el porqué de la negativa, además de que todo vendría precedido de una discusión en la que Shocker reventó un espejo.

En un par de fotos, se le puede ver al luchador con el rostro alterado, su cabello teñido de rubio y en la nuca el número 1000, en referencia a 1000 por ciento guapo; y vistiendo una playera blanca, shorts, unas sandalias y mostrando la mano derecha llena de sangre y siendo también atendida por los cortes que pusieron en riesgo su mano y al haber sido el accidente contra un espejo, los dedos estuvieron en peligro.

Por ahora no se conoce algún tipo de reporte o comunicado procedente del luchador de 54 años, quien ha recibido ayuda de otros luchadores del gremio y hasta de Julio César Chávez para poder retomar su vida, sin embargo el propio luchador nacido en Jalisco ha confirmado sus recaídas y que los problemas lo superan.