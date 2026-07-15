OFICIAL: España vs Argentina es la Final del Mundial 2026

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está definida. España y Argentina disputarán el partido por el título después de superar con éxito las semifinales y confirmar que fueron dos de las selecciones más consistentes de toda la competencia.

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La última plaza se definió este miércoles en Atlanta, donde la Albiceleste vino de atrás para derrotar 2-1 a Inglaterra en un partido que cambió por completo en los minutos finales. Anthony Gordon adelantó a los ingleses al minuto 55, pero cuando parecía que el boleto estaba decidido, apareció la reacción argentina. Enzo Fernández empató al 85' y, ya en tiempo agregado, Lautaro Martínez marcó el gol que desató la locura y selló el pase a la final.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volvió a demostrar que sabe competir bajo presión. Aunque Inglaterra encontró espacios durante buena parte del encuentro, Argentina tuvo mayor control del balón, generó más oportunidades de peligro y terminó encontrando el premio a su insistencia cuando el reloj se acercaba al final.

¡GOLAZO INFERNAL DE ENZO FERNÁNDEZ! Argentina responde de inmediato ante Inglaterra

España buscará destronar al campeón del mundo

Del otro lado estará una selección española que llega llena de confianza después de eliminar a Francia en la otra semifinal.

El equipo de Luis de la Fuente ha sido uno de los más sólidos del torneo gracias al equilibrio entre su defensa y el talento ofensivo de jugadores como Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal y Pedri, quienes han sido determinantes para llevar a La Roja hasta el último partido del campeonato.

Argentina, por su parte, intentará defender el título conquistado en Qatar 2022 y convertirse en bicampeona del mundo. Además, todas las miradas volverán a estar sobre Lionel Messi, quien tendrá una nueva oportunidad de ampliar su legado con la selección argentina.

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¿Cuándo es la Final del Mundial 2026 y dónde verla EN VIVO?

La gran final entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio. El encuentro comenzará a la 1:00 PM, tiempo del centro de México.

En territorio mexicano, el partido podrá seguirse completamente GRATIS por TV Azteca, con la cobertura especial que iniciará minutos antes del silbatazo inicial. La transmisión estará disponible a través de Azteca 7, Azteca Deportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes, con la narración y análisis del equipo encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Jorge Valdano y Zague.

