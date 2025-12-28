Final de Liga de Guatemala termina con invasión de campo y pelea entre aficionados con policías: VIDEO

El Antigua se coronó bicampeón de la Liga de Guatemala este sábado 27 de diciembre tras vencer en el global al Municipal; sin embargo, lo que debió ser una noche de festejos se convirtió en enfrentamientos luego de que aficionados de los Escarlatas invadieran la cancha del Estadio Manuel Felipe Carrera para encarar a los ganadores.

Disturbios en Guatemala tras consagración de Antigua como campeón de liga

Luego del silbatazo final, jugadores de Municipal y Antigua se enfrascaron en una discusión en las inmediaciones de los vestidores, lo que derivó de enfrentamientos por parte de los aficionados locales y posteriormente la invasión de campo.

Elementos de la Policía Nacional de Guatemala intervinieron hasta controlar la situación; sin embargo, algunos aficionados del Municipal se enfrentaron con los uniformados y otros más resultaron heridos.

Personal del cuerpo de Bomberos atendieron a varios aficionados que resultaron heridos, mientras que en otro sector, asistentes denunciaron el lanzamiento de objetos hacia la zona de palcos.

Debido a las pocas condiciones de seguridad, la directiva de la Liga Nacional de Guatemala determinó que no habría celebraciones formales en el interior del estadio y el trofeo fue entregado al Antigua en el centro del campo y hasta que la mayoría de la afición había abandonado el inmueble.

Antigua se corona bicampeón de Guatemala en medio de enfrentamientos

El Antigua hizo válida la ventaja de 2-0 obtenida en la Final de Ida de la Primera División de Guatemala y se consagró bicampeón de liga a pesar de perder en la Vuelta por 1-0 en la cancha del Estadio Manuel Felipe Carrera.

César Calderón convirtió a los 10 minutos el tanto que daba esperanzas al Municipal; sin embargo, Antigua pudo mantener el resultado, en parte gracias a la gran actuación de su portero Luis Morán que evitó una derrota más abultada y así otorgar a su equipo el bicampeonato de Liga.

