OFICIAL: Messi y el Inter de Miami jugarán contra el Barcelona
A través de sus redes sociales, el Inter Miami de Messi anunció sus partidos de pretemporada
El Inter Miami de Lionel Messi ya alista su pretemporada previo al arranque de la Major League Soccer (MLS) 2026 y en esta ocasión el equipo de la Florida viajará a Sudamérica para ajustar los últimos detalles.
Inter Miami y Messi se enfrentarán al Barcelona de Guayaquil
A través de sus redes sociales, el Inter Miami confirmó tres partidos de pretemporada en Sudamérica en donde se enfrentará al Alianza de Lima de Perú, al Atlético Nacional de Colombia y al Barcelona de Guayaquil de Ecuador.
Los encuentros se desarrollarán entre el 24 de enero y el 2 de febrero y el Inter se presentará en su condición de vigente campeón de la MLS que conquistó recientemente de la mano de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Rodrigo de Paul y compañía.
- 24 de enero| Alianza Lima vs Inter Miami - en Lima, Perú
- 31 de enero | Atlético Nacional vs Inter Miami - en Medellín, Colombia
- 2 de febrero | Barcelona de Guayaquil vs Inter Miami - en Guayaquil, Ecuador
Posteriormente, el Inter Miami volverá a los Estados Unidos para preparar el arranque de la Temporada 2026 de la MLS el 21 de febrero cuando se enfrente al LAFC.
