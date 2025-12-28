OFICIAL: Messi y el Inter de Miami jugarán contra el Barcelona

El Inter Miami de Lionel Messi ya alista su pretemporada previo al arranque de la Major League Soccer (MLS) 2026 y en esta ocasión el equipo de la Florida viajará a Sudamérica para ajustar los últimos detalles.

Inter Miami y Messi se enfrentarán al Barcelona de Guayaquil

A través de sus redes sociales, el Inter Miami confirmó tres partidos de pretemporada en Sudamérica en donde se enfrentará al Alianza de Lima de Perú, al Atlético Nacional de Colombia y al Barcelona de Guayaquil de Ecuador.

Los encuentros se desarrollarán entre el 24 de enero y el 2 de febrero y el Inter se presentará en su condición de vigente campeón de la MLS que conquistó recientemente de la mano de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Rodrigo de Paul y compañía.

24 de enero| Alianza Lima vs Inter Miami - en Lima, Perú

31 de enero | Atlético Nacional vs Inter Miami - en Medellín, Colombia

2 de febrero | Barcelona de Guayaquil vs Inter Miami - en Guayaquil, Ecuador

Posteriormente, el Inter Miami volverá a los Estados Unidos para preparar el arranque de la Temporada 2026 de la MLS el 21 de febrero cuando se enfrente al LAFC.

