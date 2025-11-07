¡ÚLTIMA HORA! La Finalissima ya tiene fecha y sede confirmadas

Las Selecciones de Argentina y España ya tienen fecha y sede para disputar la Finalissima 2026, el partido que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, y solo falta un detalle para confirmar el encuentro.

Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha y sede

La Finalissima 2026 se disputará el próximo viernes 27 de marzo del 2026 en la cancha del Estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario en el que la Selección de Argentina se coronó campeona del mundo en el Mundial de 2022.

El compromiso se celebrará en fechas cercanas al Repechaje Intercontinental que definirá a los últimos invitados para la Copa del Mundo 2026; sin embargo, podrían realizarse ajustes en el calendario.

La clasificación de España al Mundial podría condicionar la Finalissima

A pesar de que ya hay una fecha tentativa para disputar la Finalissima, la celebración del encuentro dependerá de que la Selección de España no dispute el Repechaje, ya que de lo contrario tendrá prioridad este compromiso.

En caso de concretarse el encuentro, el partido servirá como un escenario idóneo de preparación para ambas selecciones previo al arranque de la Copa del Mundo, además de permitir a los aficionados ver a las máximas estrellas de España y Argentina enfrentándose en un estadio inmejorable.

Argentina buscará repetir el título de la Finalissima

La Copa de Campeones Conmebol-UEFA, mejor conocida como la Finalissima, se ha disputado en cuatro ocasiones, siendo la más reciente en el 2022 cuando Argentina levantó un nuevo título tras vencer a Italia en el mítico Estadio de Wembley.

Previamente, el certamen se disputó en 1985 y 1993 teniendo como ganadores a Francia y a la Albiceleste, respectivamente.

