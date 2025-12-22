¡POR FIN! El equipo histórico de Italia que volvió a ganar después de seis meses

La Fiorentina recuperó la sonrisa en la Serie A tras una victoria contundente que rompió una racha adversa; el conjunto violeta goleó 5-1 al Udinese en el Artemio Franchi, en un partido correspondiente a la jornada 16 de liga disputado el 21 de diciembre de 2025. Este triunfo no solo se traduce en tres puntos, sino en un alivio deportivo y psicológico tras meses sin conseguir una victoria en el campeonato.

¿Qué expulsión ayudó a la Fiorentina?

El duelo quedó marcado tempranamente por la expulsión del portero visitante Maduka Okoye, sancionado por una entrada sobre Moise Kean que dejó a Udinese con diez desde los primeros minutos; esa acción cambió la dinámica del partido y facilitó que Fiorentina dominara territorial y ofensivamente. Rolando Mandragora abrió el marcador con un tiro bien ejecutado, Albert Guðmundsson amplió la ventaja antes del descanso y Cher Ndour sumó el tercero al filo de la primera mitad. En la segunda parte, Moise Kean firmó un doblete que cerró la goleada; el tanto de Oumar Solet para Udinese solo sirvió para maquillar el resultado.

¿Cuántos triunfos lleva la Fiorentina en la actual temporada de la Serie A?

La importancia de la victoria trasciende el marcador, es la primera victoria del equipo en la presente temporada de Serie A y pone fin a una sequía de más de seis meses sin ganar en el torneo, circunstancia que había generado presión sobre el cuerpo técnico y la plantilla. A nivel de clasificación, el triunfo ofrece oxígeno, aunque la situación en la tabla exige continuidad y mejoras defensivas para no volver a quedar en zona de riesgo.

Desde lo táctico, el partido mostró a Fiorentina más agresiva en la recuperación y con mayor claridad en la transición ofensiva, la superioridad numérica tras la expulsión fue bien aprovechada, pero la eficacia dentro del área y la concreción de jugadores como Kean resultaron determinantes. Ahora, el desafío para el club es sostener este nivel en las próximas jornadas y convertir el triunfo en punto de inflexión real para la temporada.

