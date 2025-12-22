OFICIAL: Martín Anselmi llega a Brasil para sustituir a Ancelotti

Luego de seis meses de inactividad, Martín Anselmi, extécnico de Cruz Azul, está de vuelta en los banquillos y este lunes 22 de diciembre fue presentado con el Botafogo brasileño, en donde llega para ocupar el cargo que recientemente dejó vacante Davide Ancelotti.

Te puede interesar: México cierra el 2025 en el ranking FIFA con Estados Unidos por encima

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Martín Anselmi fue presentado como DT de Botafogo

El Botafogo anunció a través de sus redes sociales la llegada de Martín Anselmi a la dirección técnica del equipo en sustitución de Davide Ancelotti.

De acuerdo con el equipo de la Estrella Solitaria, el entrenador argentino firmó un contrato de dos años y se espera que pueda pelear por los primeros lugares de la Serie A del Brasileirao, título que conquistó el club en la temporada 2024.

"¡Bienvenido, Anselmi! Martín Anselmi es el nuevo entrenador del Botafogo. El argentino firmó un contrato de dos años con el Glorioso. ¡Bienvenido, entrenador!", informó el club brasileño en sus redes sociales.

BIENVENIDO, ANSELMI! 🇦🇷🔥



Martín Anselmi é o novo treinador do Botafogo. Argentino assinou contrato com o Glorioso por dois anos. Seja bem-vindo, professor! ✍🏾🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/2pKKf1QaTt — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 22, 2025

El último equipo de Anselmi fue el Porto, equipo en el que dirigió durante seis meses y lo llevó hasta el tercer lugar de la Liga de Portugal. Tampoco pudo llevar a buen puerto los destinos del club portugués en la UEFA Europa League en la que quedó eliminado en Dieciseisavos de Final, mientras que en el Mundial de Clubes de la FIFA se quedó en Fase de Grupos.

En México, Anselmi dirigió a Cruz Azul con un porcentaje de efectividad del 63.77% y quedando subcampeones del Clausura 2024 tras perder contra el América.

Te puede interesar: Gilberto Mora se corona como el mejor de TODO EL MUNDO en esta categoría