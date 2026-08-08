Jardine lo borró del América, pero la prensa de Argentina se impresiona con su nivel: “Es un fenómeno”

Muchos aficionados del Club América echan de menos a Diego Valdés. El mediocampista chileno formó parte del tricampeonato de las Águilas, pero fue perdiendo protagonismo a raíz de lesiones y roces con el cuerpo técnico. Finalmente, André Jardine decidió darle salida al futbolista sudamericano para que luego se sumara a las filas de Vélez Sarsfield de Argentina.

Valdés tuvo una dura adaptación al futbol argentino. Llegó a mediados del año 2025 y recién en estos momentos parece haberse ganado la confianza de su entrenador Guillermo Barros Schelotto. Comenzó el Torneo Clausura 2026 siendo suplente, pero viene de marcar en la Jornada 3, situación que le permitió ser titular ante un gigante como lo es Boca Juniors: la prensa ya está impresionada con el chileno.

La prensa argentina elogia a Diego Valdés

El mediocampista con pasado en el América arrancó como titular el choque contra Boca Juniors por la Jornada 4 de la liga argentina y, en su primera presentación desde el inicio, ya impactó en el marcador. En el minuto 10 de partido, Vélez recibió un tiro libre a favor a unos metros del arco del ‘Xeneize’ y Valdés se paró para ejecutar el disparo.

Diego Valdés, jugador de Vélez

Con un efecto infernal, el chileno remató de derecha hacia el primer palo de forma violenta. El arquero Álvaro Montero no consiguió reaccionar a tiempo y el balón se metió en el fondo de la red. Sebastián Vignolo, reconocido relator argentino, quedó impresionado con el nivel de Valdés: “Juega un fenómeno el '10' de Vélez. Rara vez falla”, sentenció.

Cómo fue la salida de Diego Valdés del América

Diego Valdés dejó al América en junio de 2025 después de tres años y medio en Coapa. Su salida se produjo luego de perder protagonismo en el equipo de Jardine, especialmente tras las lesiones que sufrió durante su última etapa como azulcrema.

TE PUEDE INTERESAR:



El mediocampista chileno pasó de ser titular a tener un papel secundario. De cara al Apertura 2025 ya no entraba en los planes de la directiva ni del cuerpo técnico, por lo que su futuro comenzó a buscarse fuera del club.

Finalmente apareció Vélez Sarsfield como destino. Aunque inicialmente se informó de una transferencia, el balance oficial del conjunto argentino registró a Valdés como una incorporación en condición de libre. El 21 de junio, el Fortín anunció su contratación hasta diciembre de 2027.

Valdés se marchó como uno de los protagonistas de una etapa histórica del América: conquistó seis títulos, incluidos los Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 que conformaron el tricampeonato de la Liga BBVA MX.