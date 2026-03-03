Flavio Cobolli: de jugar en la Roma a coronarse en Acapulco

Flavio Cobolli se ganó el corazón de todos los mexicanos esta semana en Acapulco. El italiano superó al estadounidense Frances Tiafoe para alzar su tercer título de la ATP Tour y el primero en pista dura.

El jugador de 23 años llegó a jugar en las inferiores de AS Roma, aunque al final terminó decidiéndose por el tenis, y vaya que le rindió frutos.

“Una semana increíble. Me sentí muy bien desde mi primer partido, aunque ningún rival fue sencillo. Espero que este sea un buen aliciente para lo que sigue de la campaña”, dijo el italiano.

El Abierto de Acapulco, un espectáculo total

Acapulco nos regaló una semana mágica. Santiago González fue de los más seguidos por la afición azteca. El tenista veracruzano sigue vigente en el tour y confesó cómo logra mantenerse en el mejor nivel en dobles.

“Hace 20 años los jugadores se retiraban antes porque acumulaban muchas lesiones. Hoy el entrenamiento, la preparación física y la recuperación son completamente distintos. Eso ha permitido alargar la vida del atleta en general”, expresó.

Por otro lado, el mexicano se refirió a la buena alimentación que sigue y al motivo por el cual continúa dentro de una cancha.

“Mi día ideal empieza con un buen desayuno, algo saludable; es fundamental. Siempre he tenido molestias en la espalda, así que dedico tiempo a trabajar con estiramientos para mejorar la elasticidad. Después viene un calentamiento de 30 a 40 minutos antes de entrenar, desde el tobillo hasta la cabeza. Luego, dos horas de práctica. Si hace mucho calor, paso por la tina de hielo”, sentenció.

Monfils, la gran estrella de Acapulco

Fue un torneo también de despedidas en Acapulco. Gaël Monfils recibió un homenaje debido a su amplia trayectoria en el tenis profesional. El francés se animó a hablar de lo mucho que le ha ayudado su esposa Elina Svitolina en su preparación como tenista.

“Elina tiene estudios en nutrición y le encanta cocinar, así que para mí fue más fácil adaptarme. La alimentación nunca ha sido un sacrificio. Siempre he sido disciplinado, aunque también influye que soy alérgico al queso y eso me limita bastante. Además, he sido afortunado con mi genética”, sentenció.

