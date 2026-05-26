Filtraciones: Este ESTADO será la inspiración para el GTA VI

Comienza la cuenta regresiva para la llegada del videojuego que, sin duda, se ha destacado como el más importante de este año y uno de los más relevantes de los últimos tiempos. El GTA VI es una completa realidad, por lo que aquí conocerás más detalles respecto a este título.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

El GTA VI cuenta con muchos años de producción, así como distintas polémicas que van desde su costo de producción hasta distintos retrasos que hacen que el videojuego finalmente haya sido confirmado hasta finales del 2026. Ahora bien, ¿en qué estado se inspira este título?

¿Cuál es el estado que sirve de inspiración para el GTA VI?

De acuerdo con información de El Universal, el Grand Theft Auto 6 está ambientado en Leonida, una región creada para este juego que, sin embargo, está inspirada prácticamente en su mayoría al estado de Florida, uno de los más característicos e interesantes que tiene Estados Unidos.

Te puede interesar: Los jugadores de élite que no estarán en Inglaterra para el Mundial

Te puede interesar: MLB: ¿Qué juegos se disputaron hoy lunes 25 de mayo?

GTA VI was supposed to drop tomorrow — now it's November 19, 2026



The most anticipated game in history also has the biggest budget ever — $1–1.5 billion



Analysts still expect GTA VI to recoup that within hours of release pic.twitter.com/863Lj6J5Uw — RT (@RT_com) May 25, 2026

Cabe recordar que Florida es el tercer estado más poblado de los Estados Unidos, por lo que cuenta con una base multicultural digna de mencionar. Dicho esto, el GTA VI marcará el regreso a Vice City y, a su vez, el retorno de la historia de Jason Duval y Lucía Caminos, los protagonistas que se involucrarán en una trama criminal.

Es así como el GTA VI promete mucho espectáculo, dinamismo y un videojuego que roce la perfección en cuanto a gráficas se refiere, lo anterior recordando que el mismo estará disponible para consolas como la Xbox Series X|S y la PlayStation 5, esperando la confirmación de la PC.

¿Cuándo sale el GTA VI y cuánto costará?

Los mismos creadores del GTA VI han dado a conocer que el videojuego se lanzará oficialmente el próximo 19 de noviembre del 2026. Hasta el momento no existe un anuncio oficial respecto a su precio; sin embargo, todo haría indicar que el mismo tendrá un promedio de 60 a 70 dólares.