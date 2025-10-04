Floyd Mayweather Jr y Dmitry Bivol; La clave en el triunfo de Terence Crawford vs Saúl Canelo Álvarez

Luego de su victoria frente a Saúl “Canelo” Álvarez por el título indiscutido en las 168 libras, Terence Crawford, admitió que recibió ayuda de peleadores contra los que se había enfrentado el mexicano para conseguir el triunfo el pasado 13 de Sempriembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

“Sabía que le iba a ganar. Cuando pienso en los estilos que le dieron problemas y los estilos contra los que perdió, tengo todo eso y más. El plan para vencer a Canelo Álvarez ya estaba claro. Nunca se ha visto la fórmula para vencer a Terence Crawford. Así que sabía que tenía buenas posibilidades de ganar”, señaló Crawford en una entrevista para All The Smoke Fight.

¿Contra quién peleará Terence Crawford?

El boxeador de Omaha, Nebraska, estudio las derrotas del tapatío para replicar las estrategias dentro del ring de los únicos peleadores que habían vencido a Canelo Álvarez en su carrera profesional (Floyd Mayweather y Dmitry Bivol).

La revancah entre Crawford y Canelo cada vez está más lejos de darse, el peleador mexicano tendrá que someterse a una cirugía que lo tendrá por al menos 2 o 3 meses sin entrenar, situación que afecta los planes de Turki Alalshikh, quien buscaba la revancha en febrero en el Riyad Season de Arabia Saudita.

Con 38 años Terence Crawford se mantiene invicto con un récord de 42 peleas ganadas, 31 por la vía del nocaut, campeón indiscutido en tres categorías diferentes, el retiro está cerca para el futuro salón de la fama que busca llenarse los bolsillos con bolsas millonarias después de haber conseguido todos los méritos deportivos para ser una leyenda.

