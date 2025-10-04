Estas son las 5 canciones más escuchadas de luchadores de la WWE

En el mundo de la WWE , las canciones han jugado un papel muy importante desde hace varios años, ya que los temas que los luchadores eligen para sus entradas no son solo un ritmo, también son parte de su identidad y la conexión especial que muchos de ellos logran hacer con los fans.

Con la llegada de las redes sociales, algunos temas se han convertido en los preferidos de los fans, por lo que tienen millones de reproducciones. Por ese motivo, ahora te compartimos los temas más sonados de luchadores de la WWE que siguen siendo famosos.

¿Cuáles son las 5 canciones más sonadas de luchadores de la WWE?

John Cena: ‘The Times is Now’

Sin duda es uno de los temas más famosos de la lucha libre, es una canción que desde los primeros segundos se puede reconocer, la cual ha marcado el deporte por las grandes actuaciones de John Cena, al grado que se convirtió en un fenómeno cultural.

The Undertaker: ‘Rest in Peace’

Una de las entradas más aterradoras en la historia de la WWE, es una de las canciones que más reproducciones tiene gracias a The Undertaker, quien es una leyenda de la lucha libre.

Stone Cold Steve Austin: ‘Glass Shatters’

El ruido que generaba desde los primeros segundos se relacionaba con la rebelión y lo que podía pasar en el ring, cada que sonaba este tema, los fans sabían que algo grande iba a pasar en su función, por lo que ha sido una de las más descargadas.

Tripel H: ‘The Game’

Este tema podía poner a temblar a sus rivales, quienes sabían que era un himno de poder y agresividad, estilo que siempre fue algo característico de Triple H. Sin duda, sigue siendo uno de los temas más recordados por los fans.

Shawn Michaels: ‘Sexy Boy’

Uno de los temas que en la década de los años noventa fue inolvidable para los fans, quienes la identificaban como el estilo provocador del luchador, pero al mismo tiempo era algo divertida.

