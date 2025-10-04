deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero soñaba con ser modelo y hoy se dedica a OnlyFans

Obtuvo la primera medalla olímpica para Canadá en salto con pértiga, pero abandonó el atletismo para dedicarse al modelaje en OnlyFans

Alysha Newman hizo historia con Canadá en los Juegos Olímpicos de París 2024
@alyshanewman / IG
Alysha Newman hizo historia con Canadá en los Juegos Olímpicos de París 2024
Rodrigo Acuña
Otros Deportes
Compartir

Alysha Newman cumplió el sueño de todo atleta: representar a su país y hacer historia en los Juegos Olímpicos. En París 2024, la canadiense se convirtió en la primera mujer de su nación en ganar una medalla en salto con pértiga.

Un año después de su hazaña, Newman decidió dejar el deporte para dedicarse al modelaje en OnlyFans. Desde pequeña soñaba con ser modelo, pero sus padres le pidieron elegir entre el atletismo y el mundo de la moda. Finalmente, optó por seguir su pasión deportiva , aunque ese deseo de posar frente a las cámaras nunca desapareció.

Alysha Newman
@alyshanewman / IG
Alysha Newman ganó la medalla en salto con pértiga

¿Qué dijo Alysha Newman sobre ser modelo de OnlyFans?

De pequeña me dijeron que tenía que elegir entre ser atleta o modelo. No entendía por qué no podía ser ambas cosas. Pero durante mucho tiempo, les creí y elegí el atletismo. Le di todo mi corazón y mi alma”, comenzó diciendo la mujer canadiense en una entrevista para la revista Maxim.

No obstante, Newman aseguró que a pesar de ser atleta, las personas seguían hablando de su cuerpo: “Me gustara o no, en el deporte me sexualizaban de forma natural por mi ropa y mi belleza. Si aparecía con leggings y un sujetador deportivo que me cubriera el vientre, la gente me sexualizaba de todas formas”.

TE PUEDE INTERESAR:

Esto llevó a que Newman probara utilizar la plataforma OnlyFans, volcada a crear contenido para adultos: “Cuando decidí lanzar OnlyFans, era muy importante para mí formar parte de algo que pudiera controlar”, explicó Newman.

La canadiense también reveló que las ganancias obtenidas en la plataforma le sirvieron como apoyo económico para financiar su preparación rumbo a París 2024: “Durante demasiado tiempo, alcanzar el nivel olímpico ha requerido no solo talento y determinación, sino también una ventaja financiera importante”.

¿Qué significó para Alysha Newman ganar una medalla en París 2024?

“La medalla en sí es solo un momento. Para mí, la verdadera magia no fue ni siquiera la medalla, sino la sensación de estar en plena forma, completamente presente y dándolo todo. Y entonces, al subir al podio, sentí el orgullo de ser canadiense”, concluyó la atleta.

Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×