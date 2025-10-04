Hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero soñaba con ser modelo y hoy se dedica a OnlyFans

Alysha Newman cumplió el sueño de todo atleta: representar a su país y hacer historia en los Juegos Olímpicos. En París 2024, la canadiense se convirtió en la primera mujer de su nación en ganar una medalla en salto con pértiga.

Un año después de su hazaña, Newman decidió dejar el deporte para dedicarse al modelaje en OnlyFans. Desde pequeña soñaba con ser modelo, pero sus padres le pidieron elegir entre el atletismo y el mundo de la moda. Finalmente, optó por seguir su pasión deportiva , aunque ese deseo de posar frente a las cámaras nunca desapareció.

¿Qué dijo Alysha Newman sobre ser modelo de OnlyFans?

“De pequeña me dijeron que tenía que elegir entre ser atleta o modelo. No entendía por qué no podía ser ambas cosas. Pero durante mucho tiempo, les creí y elegí el atletismo. Le di todo mi corazón y mi alma”, comenzó diciendo la mujer canadiense en una entrevista para la revista Maxim.

No obstante, Newman aseguró que a pesar de ser atleta, las personas seguían hablando de su cuerpo: “Me gustara o no, en el deporte me sexualizaban de forma natural por mi ropa y mi belleza. Si aparecía con leggings y un sujetador deportivo que me cubriera el vientre, la gente me sexualizaba de todas formas”.

Esto llevó a que Newman probara utilizar la plataforma OnlyFans, volcada a crear contenido para adultos: “Cuando decidí lanzar OnlyFans, era muy importante para mí formar parte de algo que pudiera controlar”, explicó Newman.

La canadiense también reveló que las ganancias obtenidas en la plataforma le sirvieron como apoyo económico para financiar su preparación rumbo a París 2024: “Durante demasiado tiempo, alcanzar el nivel olímpico ha requerido no solo talento y determinación, sino también una ventaja financiera importante”.

¿Qué significó para Alysha Newman ganar una medalla en París 2024?

“La medalla en sí es solo un momento. Para mí, la verdadera magia no fue ni siquiera la medalla, sino la sensación de estar en plena forma, completamente presente y dándolo todo. Y entonces, al subir al podio, sentí el orgullo de ser canadiense”, concluyó la atleta.