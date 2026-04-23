ÚLTIMA HORA: Sergio Canales saldría de Monterrey para la próxima temporada

El futuro de Sergio Canales en la Liga BBVA MX podría estar cerca de llegar a su fin. De acuerdo con reportes de la prensa española, el mediocampista de Monterrey estaría preparando su salida del futbol mexicano para regresar a Europa en la próxima temporada, poniendo fin a una etapa breve pero significativa en el balompié nacional.

Según la información, el destino de Canales apuntaría al Racing de Santander, equipo donde inició su carrera profesional. El posible regreso se daría a sus 35 años, en un movimiento cargado de simbolismo y que representaría un cierre de ciclo en el club que lo vio nacer futbolísticamente, pero un un reduccion de sueldo considerable, al ganar casi 5 MDD, se reduciría a solo 1 MDD.

En lo inmediato, el español podría disputar su último partido en México en la última Jornada del Clausura 2026, cuando Monterrey visite a Santos Laguna. Sin embargo, su despedida no podría suceder como se espera, el técnico Nicolás Sánchez reconoció que el jugador presenta molestias físicas y no ha entrenado al parejo del grupo, lo que pone en duda su participación en este compromiso.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Se acabaría el Clausura 2026 para Marcel Ruiz

Canales saldría gratis a Europa

El contrato de Canales finaliza el 30 de junio de 2026 y, hasta el momento, no existen señales claras de una renovación, todo indica que podría salir como agente libre, facilitando su regreso al futbol español.

Desde la directiva del Racing no han ocultado su interés: el director deportivo Chema Aragón fue contundente al señalar hace tiempo “Si hay una mínima opción, el Racing irá a muerte a por Canales”.

Además, el propio Canales dejó abierta la puerta al reencuentro en entrevista con el programa El Larguero: “Con el Racing y sus dirigentes hay muy buena relación, hablo mucho con ellos y llevamos mucho tiempo hablando”.

Te puede interesar: Chivas, Cruz Azul y Toluca se juegan 20 millones de pesos en la última Jornada del Clausura 2026

Los números de Sergio Canales en Rayados en la Liga BBVA MX

Desde su llegada en el verano de 2023 procedente del Real Betis, el mediocampista español se consolidó como el motor ofensivo del equipo:



Partidos jugados: 118

118 Goles anotados: 46

46 Promedio goleador general: 0.38 goles por partido.

El desglose goleador de su etapa en México:



Liga MX (Fase Regular y Liguilla): 41 goles

41 goles Leagues Cup: 4 goles

4 goles Concacaf Champions Cup: 1 gol



Con Monterrey ya eliminado del Clausura 2026, Sergio Canales apunta a salir del futbol mexicano sin conquistar un título. Pese a sus 46 goles y su peso dentro del equipo, su etapa quedó marcada por la imposibilidad de superar las Semifinales, una barrera constante para Rayados tanto en la Liga MX como en torneos internacionales.

Te puede interesar: Aficionados de Rayados no quieren que se vaya este futbolista