FMF reconoció a siete árbitras y árbitros que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Buenas nuevas para el arbitraje mexicano de cara al futuro y ello se notó en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Siete silbantes de nuestro país tuvieron actividad en la justa veraniega de hace unas semanas y hoy, fueron reconocidos por los directivos de nuestro futbol por su destacada labor en uno de los eventos deportivos más importantes de toda la historia.

El Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, les entregó placas de reconocimiento durante un evento en la Casa del Futbol a los silbantes: César Arturo Ramos Palazuelos, Katia Itzel García Mendoza, Alberto Morín Méndez, Marco Antonio Bisguerra Mendiola, Sandra

Elizabeth Ramírez Alemán, Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios.

“Este fue el Mundial con más árbitros mexicanos en la historia. Sus designaciones hablan de la confianza que existe en la capacidad del arbitraje mexicano. Ustedes demostraron que el arbitraje mexicano puede competir al mayor nivel de exigencia. Su participación en este Mundial deja un precedente para todos los árbitros que vienen detrás.”, destacó el directivo mexicano.

Elogios para su trabajo

Además de Arriola, Ivar Sisniega Presidente Ejecutivo de FMF y Juan Manuel Herrero, Director General de la Comisión de Árbitros también aplaudieron la labor de los árbitros. El primer de ellos dijo: “Esto es reflejo de todo el trabajo que han realizado, es para nosotros de mucha honra su participación. Estos resultados también reflejan el gran liderazgo y compromiso que ha tenido la Comisión de Árbitros.”, comentó.

Por su parte, Herrero reiteró el gran sabor de boca que dejó el arbitraje mexicano ante el mundo: “Para llegar a este nivel se requiere tener disciplina, resiliencia en un entorno complejo, preparación continua para tomar decisiones instantáneas, estructura mental sólida, persistencia, solidaridad y empatía. Gracias a ustedes, la imagen de nuestro arbitraje en el mundo está muy bien valorada por CONCACAF y por FIFA. Ustedes tienen un liderazgo que tiene que ser transmitido a los árbitros más jóvenes.'', dijo.

Estas fueron las funciones de los silbantes: César Arturo Ramos Palazuelos (Árbitro central), Katia Itzel García Mendoza (Árrita central - hizo historia al participar en la justa mundialista), Alberto Morín Méndez (Árbitro asistente), Marco Antonio Bisguerra Mendiola (Árbitro asistente), Sandra Elizabeth Ramírez Alemán (Árbitra asistente), Erick Yair Miranda Galindo (Oficial VAR) y Guillermo Pacheco Larios (Oficial VAR)

