¡BOMBAZO! James Rodríguez se acerca a las instalaciones de CHIVAS y no llegaría solo

La Selección de Colombia, encabezada por la figura James Rodríguez podrían llegar al campo de entrenamiento de las Chivas conocido como Verde Valle, para tener en esas instalaciones de primer nivel, su campamento durante el Mundial del 2026 que está a menos de 5 meses de arrancar.

Uruguay ya confirmó que estará en Playa del Carmen, instalados para su participación en la Copa del Mundo y todas las selecciones irán haciendo sus respectivos anuncios, en un proceso que puede resultar complejo, pues los puntos deben ser estratégicos, cumplir con estándares calidad y ser los ideales en temas de logística.

En el caso de Colombia, múltiples reportes señalan que tendrán su base de operaciones en Guadalajara y en donde entrenarán y trabajará esa selección que llega muy poderosa, será en la casa de las Chivas, en la cual la innovación no escasea y en la que seguramente estará el personal más calificado.

Colombia desde ahí alistará sus partidos y resulta interesante por el calendario y las rutas que podrían tomar para encar la fase de grupos y en el papel, parece ser la mejor opción, por lo que es altamente probable que en breve surja un comunicado que James Rodríguez, Luis Díaz, el arquero Camilo Vargas y todo el contingente tomen esas instalaciones.

¡𝗔 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲!



Consulta el fixture con los 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗶́𝘀 ⬇️



🗓️ 17 de junio 🆚 🇺🇿, 🕘 𝟵:𝟬𝟬 𝗽.𝗺. (𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗖𝗢𝗟)

🗓️ 23 de junio 🆚 Ganador Play-off 1,… pic.twitter.com/LdedWgcTPl — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 6, 2025

El calendarion de Colombia en el Mundial del 2026

El calendario de Colombia señala que se enfrenta primero ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca, por lo que estando ubicados en Guadalajara, el viaje aéreo es de solamente una hora y media.

En el segundo partido jugarían en la misma ciudad, pues se enfrentarán en el Estadio Akron a uno de los equipos que están en proceso de repechaje, todo esto el martes 23 de junio.

Y finalmente el sábado 27 de junio el tercer partido de la fase de grupos es en contra de Portugal en Hard Rock Stadium , partido destinado a ser uno de los más importantes de esta ronda. Para este cotejo, tendrán que hacer un vuelo de cerca de tres horas y media, lo cual tampoco resulta tan complejo y desde Guadalajara perfectamente existe esa ruta.

Rival Fecha Hora (Col) Estadio Sede Uzbekistán Miércoles, 17 de junio 21:00 Estadio Azteca Ciudad de México, MEX Ganador Repechaje 1* Martes, 23 de junio 21:00 Estadio Guadalajara (Akron) Guadalajara, MEX Portugal Sábado, 27 de junio 18:30 Hard Rock Stadium Miami, EE. UU.