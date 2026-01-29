OFICIAL: Cruz Azul despide a una de sus estrellas internacionales en pleno Clausura 2026

Mateusz Bogusz, el delantero polaco que le causó dolores de cabeza al Cruz Azul en las últimas semanas y que le dejó un fichaje frustrado, por fin ha quedado desligado del cuadro cementero al confirmarse su transferencia al Houston Dynamo de la MLS.

Mateusz Bogusz, de 24 años y en quien el equipo capitalino puso muchas esperanzas para ser un tipo diferente, estrella e icono del club, se marchó con más pena que gloria, pues múltiples reportes acotan que el polaco ya tenía descartado querer seguir con el club, sin que se conozca si fue algún tipo de diferencia con Nicolás Larcamón, con el propio equipo y compañeros.

De hecho, para reportar después de los días libres de diciembre por motivo de las navidades, Mateusz Bogusz reportó tarde y avisaba a todas luces que la relación estaba fracturada.

Ahora para Mateusz Bogusz es un alivio, porque queda fuera de Cruz Azul y vuelve a la MLS con el Houston, cuando la temporada está a semanas de iniciar y puede sumarse a ese proyecto que está en pleno desarrollo y continuar muy joven su carrera deportiva.

Se dice que Cruz Azul lo vendió en una buena cantidad, que rondan los 10 millones de dólares y que Cruz Azul tiene aún la posibilidad de ganar un 30 por ciento ante una venta futura del jugador, acuerdo que ayudó para recuperar otra parte de su inversión aunque en un futuro mediano o largo.

Además todo apunta a que Mateusz Bogusz buscó ajustarse el sueldo a lo que el Dynamo tenía, su representante dejó de percibir alguna cantidad para lograr el acuerdo y el Dynamo agotó sus posibilidades para tener al jugador, por lo que en conjunto todos pusieron de su parte para este mvimiento que por fin pone un cierra a su estancia en Liga MX.

El problema secundario que causó Mateusz Bogusz en Cruz Azul

El tema que de manera secundaria surgió ante la permanencia de Mateusz Bogusz como extranjero, fue que Cruz Azul no liberó sus 9 plazas precisamente de extranjero por lo que fichaje de Borja se fue aplazando sin que el jugador tuviera alguna seguridad al respecto, y solo un tema de palabra y promesa.

Ante la angustia del jugador Miguel Borja, escuchó otras ofertas y por así convenir a sus intereses y carrera decidió fichar por el Al Wasl de Emiratos Árabes.

Finalmente, si Borja hubiera esperado unos instantes más, ahora se estaría Cruz Azul despidiendo de Bogusz y recibiendo a Borja.