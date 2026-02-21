Fórmula 1 2026: Nueva largada, así cambiarán las salidas para el arranque de la temporada

La temporada 2026 marcará el inicio de una nueva era en la Fórmula 1, no solo por la llegada de unidades de potencia con un 50% de aporte eléctrico, sino también por la implementación de un nuevo procedimiento de salida diseñado para gestionar el incremento de energía y mejorar la seguridad en pista.

Uno de los cambios más notorios será la introducción de una fase previa en el protocolo de arranque. Una vez que todos los monoplazas estén posicionados en la parrilla, se activarán luces azules durante cinco segundos, permitiendo a los pilotos estabilizar las revoluciones del motor y gestionar la temperatura de la unidad de potencia antes de la tradicional secuencia de cinco luces rojas.

Además, durante la largada será obligatorio que todos los autos utilicen el denominado “Modo Z”, que configura la aerodinámica activa en su máxima carga para garantizar mayor agarre y evitar el patinado de las ruedas ante el incremento del torque eléctrico.

Este ajuste cobra relevancia con la eliminación del MGU-H y el aumento en la potencia del MGU-K, que pasará de 120 kW a 350 kW, generando un empuje eléctrico considerablemente mayor desde cero y obligando a los pilotos a ser más precisos con el acelerador en los primeros metros de competencia.

En materia de seguridad, los sensores en los cajones de salida serán más estrictos para detectar posibles salidas en falso, mientras que los monoplazas contarán con luces de estado que indicarán si el sistema eléctrico se encuentra en condiciones óptimas o presenta alguna falla de aislamiento.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancará oficialmente el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el Circuito de Albert Park.

A diferencia de campañas recientes, el campeonato no comenzará en Bahréin debido a la coincidencia de fechas con el Ramadán, por lo que el mundial abrirá el calendario en Oceanía.

