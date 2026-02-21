Fórmula 1 2026: Sergio “Checo” Pérez termina en último lugar tras el final de la pretemporada en Bahrein

Sergio Pérez concluyó la última jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein tras participar en la sesión matutina disputada en el Circuito de Sakhir. El piloto registró su mejor vuelta en 1:40.842, tiempo con el que se ubicó en la posición 16 (último), el registro más rápido de la jornada fue de Charles Leclerc con 1:31.992.

Durante la práctica, el mexicano completó 61 vueltas en un programa enfocado en simulación de carrera y recopilación de datos técnicos. La actividad formó parte del plan de trabajo de Cadillac, equipo que centró las pruebas en sumar kilometraje, revisar el funcionamiento mecánico del monoplaza y analizar configuraciones antes del inicio del campeonato.

Pérez finalizó dos posiciones detrás de su compañero Valtteri Bottas, quien también participó en turnos destinadas a evaluación técnica y retroalimentación para los ingenieros.

El piloto señaló que el objetivo inmediato es consolidar bases de desarrollo durante la primera mitad de la temporada y optimizar el rendimiento del auto conforme avance el calendario.

¿Cuándo es debut de Sergio Pérez en el Gran Premio de Australia 2026?

El debut oficial del piloto mexicano con la escudería estadounidense se producirá en la primera carrera del campeonato 2026. Las actividades en pista comenzarán el viernes 6 de marzo con las sesiones libres, mientras que la carrera se disputará el domingo 8 de marzo en el Circuito de Albert Park.

La fecha marcará el inicio de la temporada para el corredor y también la primera participación del equipo en una parrilla oficial de la categoría.

