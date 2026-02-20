Checo Pérez deberá aprender este nuevo detalle de los carros de Fórmula 1 si quiere triunfar (VIDEO)

Sergio “Checo” Pérez regresa a la Fórmula 1 (F1) tras permanecer un año fuera del automovilismo, luego de que Red Bull lo despidió previo a la campaña 2025. No obstante, el tapatío aprovechó este tiempo para estar con su familia y prepararse, ya que no será tarea sencilla posicionar a la nueva escudería. En lo que sí debe hacer hincapié es en los detalles de los coches, ya que sufrieron cambios para este 2026.

Uno de los cambios más significativos que recibieron los monoplazas es que su tamaño fue reducido; es decir, son 200 milímetros (mm) más cortos, 100 mm más estrechos y 20 kilos más ligeros. Lo anterior, con el objetivo de que los pilotos tengan mayor margen de maniobra. Así es como el mexicano reapareció en la foto oficial de la F1.

Los monoplazas cambiaron para esta nueva temporada, por lo que le mexicano deberá aprender a usar los nuevos botones.|Sergio Pérez

Los coches también tendrán nuevos alerones, lo que facilitará cambiarlos durante la carrera. Mientras que los pisos ahora serán planos con difusores extendidos, con el objetivo de que las monoplazas alcancen una mayor velocidad.

El detalle en el que debe poner mucho OJO Checho Pérez si quiere triunfar en la F1

Los monoplazas han tenido varios cambios para la Temporada 2026, pero entre los más significativos están los nuevos botones al volante, en los cuales deberá poner mucha atención Pérez, si es que quiere triunfar con Cadillac. Estos son los nuevos mandos:



Boost : Aportará mayor potencia de motor y de batería

: Aportará mayor potencia de motor y de batería Rebase: Dará potencia extra al monoplaza y se podrá usar solo cuando los pilotos estén a menos de un segundo de distancia.

Dará potencia extra al monoplaza y se podrá usar solo cuando los pilotos estén a menos de un segundo de distancia. Recarga: Un botón importante en la cuestión de estrategia. Es algo similar a lo que era el ERS.

Checo volverá a las pistas el próximo sábado 7 de marzo en lo que será su debut con la recién creada escudería Cadillac. La primera fecha de la Temporada 2026 de la F1 será el Gran Premio de Australia.