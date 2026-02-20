Liam Lawson critica a Checo Pérez; esto dijo de él previo al inicio de la F1 2026

A poco menos de un mes para que comience la nueva temporada de la Fórmula 1, el piloto neozelandés, Liam Lawson, volvió a cargar duramente contra el mexicano Sergio Checo Pérez, quien después de un año sabático volverá a la máxima categoría del automovilismo a través de Cadillac.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Para nadie es un secreto que la relación entre Lawson y Checo Pérez no es la mejor, y lo anterior deriva de la forma en cómo el neozelandés reemplazó al mexicano en Red Bull al inicio de la temporada pasada en la que, sin embargo, tuvo tristes resultados que lo hicieron alejarse de la escudería.

¿Qué dijo Liam Lawson sobre Checo Pérez?

Todo ocurrió luego del accidente que ambos pilotos tuvieron hace más de un año, el cual trajo secuelas importantes para Liam Lawson después de todos los comentarios que sufrió en contra, mismos que lo obligaron a cerrar sus redes sociales ante el hate descontrolado que vivió durante días.

Lawson confesó que borrar sus redes sociales no fue más que una medida de supervivencia tras el choque con Checo Pérez en el Gran Premio de México 2024. Y es que, según cuenta, el no haber mostrado arrepentimiento por lo sucedido en aquella ocasión generó una ola de comentarios de odio en su contra.

“En ese momento ni siquiera pensaba que había apagado las notificaciones de Instagram. Mi teléfono se iba a romper, fue una locura. Desde ese momento dejé de leer; de hecho, borré todos los canales de redes sociales y todas las aplicaciones e mi celular por un tiempo”, explicó Lawson en el podcast Gyspy Tales.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1?

De acuerdo con el calendario de la Fórmula 1, la temporada 2026 comenzará el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, en Australia. Será aquí cuando tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas hagan su debut oficial con Cadillac, escudería que espera dar mucho de qué hablar en la campaña.