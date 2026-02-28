ÚLTIMA HORA: La tensión internacional ya modifica el calendario de la Fórmula 1

La temporada 2026 todavía no comienza y la guerra ya tocó a la Fórmula 1. Un ataque con misiles en la región de Juffair, en Manama, ubicada a casi 20 kilómetros del Circuito Internacional de Bahréin, obligó a cancelar de inmediato unas pruebas oficiales programadas para este fin de semana. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán dejó su primera consecuencia directa en el campeonato.

Te puede interesar: Llega la IA a la Fórmula 1: ya no dependerá del ojo humano en 2026

🚨 ÚLTIMA HORA: Cae un misil iraní a 20km del circuito de Baréinpic.twitter.com/tM2cPE0kBw — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) February 28, 2026

Test suspendidos y paddock en alerta

Pirelli tenía previsto realizar dos jornadas de desarrollo de neumáticos de lluvia en Sakhir. El plan incluía inundar la pista para probar los compuestos Intermedios y Full Wet bajo condiciones controladas, con la participación de Mercedes y McLaren utilizando monoplazas adaptados a la normativa 2026.

Los planes se vinieron abajo de manera repentina y se confirmó la cancelación de los ensayos tras la evolución de la situación internacional. El foco pasó inmediatamente a la seguridad del personal desplazado en Manama.

Todos los integrantes del staff se encuentran resguardados en hoteles, mientras la compañía organiza su retorno a Italia e Inglaterra lo antes posible.

La zona atacada no es ajena al entorno de la Fórmula 1. Juffair es un punto frecuentado por miembros del paddock durante los fines de semana de carrera.

Misiles impactaron a unos 20 km del circuito de Bahréin y la F1 ya tuvo su primera consecuencia.



Pirelli canceló las pruebas de neumáticos por seguridad.



El personal está a salvo, pero la temporada 2026 arranca con mucha tensión en Medio Oriente. 🏁⚠️ pic.twitter.com/lZ5DMBS3qF — Gabo Martínez (@gabomrubio) February 28, 2026

Te puede interesar: A dos semanas del arranque, este es el panorama real de Checo Pérez y Cadillac en F1 2026

Un calendario bajo incertidumbre

Más allá de las pruebas canceladas, la preocupación ahora se centra en el calendario. Bahréin tiene previsto recibir el cuarto Gran Premio de la temporada 2026 del 10 al 12 de abril, antes de que la categoría viaje a Arabia Saudita.

Mientras la F1 se prepara para arrancar en Australia el próximo fin de semana, la evolución del conflicto en Medio Oriente podría condicionar decisiones logísticas y operativas.

La Fórmula 1 está acostumbrada a gestionar riesgos técnicos y deportivos. Esta vez, la variable está fuera de la pista.