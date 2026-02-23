A dos semanas del arranque, este es el panorama real de Checo Pérez y Cadillac en F1 2026

Estamos a dos semanas de que arranque la temporada 2026 de la Fórmula 1 que marcará el regreso de Checo Pérez a la categoría de la mano de Cadillac. Pero la pregunta que todos los mexicanos y aficionados del Gran Circo se están haciendo es: ¿veremos al tapatío pelear por podios?.

¿En qué lugar real están Checo Pérez y Cadillac?

La pretemporada 2026 dejó un panorama más claro, aunque no definitivo, tras los test en Barcelona y Bahréin. Y si algo quedó evidente es que el nuevo reglamento cambió el orden… pero no tanto como algunos imaginaban.

El veredicto sobre Checo Pérez y Cadillac

Cadillac no ocultó sus expectativas: sabían que el inicio sería difícil. Y los tiempos confirmaron esa realidad.

El principal problema del monoplaza es la falta de carga aerodinámica. Eso dejó al equipo varios segundos lejos de la punta en tandas rápidas. Aun así, el balance general fue más positivo de lo esperado: buen kilometraje, fallas menores controladas y una base sólida para crecer.

Nuestro veredicto es claro: Cadillac inicia 10º en la parrilla, solo por delante de un sorprendentemente débil Aston Martin.

Un escenario que contrario a lo que muchos pensarían, no es nada dramático, pues para un equipo debutante, evitar la última fila en Australia ya sería un pequeño triunfo.

Checo, por su parte, ha cumplido con el rol clave: acumular datos, estabilizar el desarrollo y mantener el proyecto enfocado. En este momento, su batalla no es por podios. Es por consolidar una estructura nueva.

Así está el orden rumbo a Melbourne

Tras analizar ritmo de carrera, confiabilidad y simulaciones, el panorama luce así:

1. Mercedes – El favorito silencioso. Mucho ritmo escondido.

2. Ferrari – Muy cerca. Fiabilidad sólida y gran velocidad en tandas largas.

3. McLaren – Fuerte, pero un paso detrás de los dos primeros.

4. Red Bull – Buen desempeño con su nuevo motor, aunque no domina.

5. Haas – El mejor del resto, gracias al motor Ferrari.

6. Alpine – Buenas sensaciones con potencia Mercedes.

7. Racing Bulls – Consistentes, pero sin salto notable.

8. Audi – Proyecto interesante, mejor en ritmo largo que a una vuelta.

9. Williams – Aún lejos del nivel que esperaba.

10. Cadillac (Checo Pérez) – Base correcta, pero falta rendimiento puro.

11. Aston Martin – La gran decepción del invierno.

¿Puede cambiar esto?

Sí. Los autos 2026 apenas empiezan su ciclo de desarrollo. Las diferencias en F1 pueden comprimirse en pocas carreras. Cadillac tiene margen de mejora y, con estabilidad, podría meterse en la pelea del midfield hacia mitad de temporada.

Pero para Australia, la realidad es esta: Checo y Cadillac arrancan desde el fondo del segundo grupo.