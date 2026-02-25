Llega la IA a la Fórmula 1: ya no dependerá del ojo humano en 2026

En 2026, cuando un piloto de Fórmula 1 pise apenas unos centímetros fuera de la línea blanca, no será una repetición en cámara lenta la que lo detecte primero. Será una Inteligencia Artifical.

La F1 activará un sistema basado en inteligencia artificial que cambiará por completo la manera en que se supervisan los límites de pista. No se trata sólo de más cámaras. Se trata de interpretación automática en tiempo real.

El objetivo es claro: eliminar retrasos, reducir controversias y evitar que cientos de incidentes queden en espera mientras los comisarios revisan imágenes manualmente.

El sistema que lo vigilará todo

La plataforma RaceWatch, utilizada por dirección de carrera y el centro operativo remoto, integrará una versión evolucionada de visión por ordenador capaz de identificar la silueta exacta de cada monoplaza y compararla con referencias digitales predefinidas.

Pero el salto verdadero no está sólo en la imagen. Para 2026, la FIA centralizará el procesamiento de cámaras mediante GPU de alto rendimiento que distribuirán el análisis de datos en toda la red del sistema. Eso permitirá procesar mucho más volumen de información simultáneamente. Dicho en otras palabras, analizarán cada coche y en cada curva.

La IA cruzará posicionamiento milimétrico, tiempos de microsector y trayectoria ideal. Si un auto se desvía de esa línea óptima, o si su recorrido genera una anomalía estadística, el sistema lanzará una alerta automática, incluso en zonas donde no haya cobertura directa de cámara.

¿Y qué pasará con el trabajo de los comisarios?

Todo esto no elimina el fctor humano. Las sanciones seguirán siendo evaluadas por comisarios. Pero la detección de posibles infracciones dejará de depender de que alguien las encuentre manualmente.

El sistema señalará primero. El humano decidirá después.

La Fórmula 1 siempre ha empujado los límites tecnológicos dentro del coche. Ahora los empuja fuera de él.