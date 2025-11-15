Checo Pérez vuelve a la pista y logra un gran tiempo en las pruebas con Cadillac

Checo Pérez continúa preparándose para volver a las pistas de la Fórmula 1 con la escudería de Cadillac y actualmente se encuentra familiarizándose con el asfalto y ayudando a su equipo a realizar pruebas con un SF-23, un monoplaza de Ferrari.

Checo Pérez practica con un monoplaza de Ferrari previo a su regreso a Fórmula 1

Checo Pérez ha pasado los últimos dos días en el circuito de Imola, Italia, entrenando en un monoplaza de Ferrari que ha servido a su escudería para ayudar a los ingenieros y mecánicos de Cadillac en sus procesos de trabajo.

Si bien, de momento no es prioridad los tiempos del mexicano, Pérez ha conseguido parar el reloj antes de lo previsto dejando buenas impresiones para su regreso a la parrilla de salida de la Fórmula 1 en la temporada 2026.

De acuerdo con el periodista Jacopo Rava, Checo Pérez hizo un total de 39 vueltas en el circuito de Imola en dos sesiones.

Los tiempos de Checo Pérez en sus primeras pruebas con Cadillac

En su primer stint, Pérez dio 13 vueltas al circuito y su mejor tiempo fue de 1:18.72 con neumáticos duros y con el asfalto frío a una temperatura ambiental de 11 grados centígrados.

Al mexicano le fue mejor en su segundo stint en el que completó las 39 vueltas restantes y tuvo un mejor tiempo en 1:17.87 corriendo con el monoplaza con tanque lleno.

Cabe resaltar que de momento los tiempos no son una prioridad para el equipo de Cadillac que se enfoca en los procesos de trabajo de sus mecánicos e ingenieros para que puedan estar a la par de sus pilotos.

Por su parte, Valtteri Bottas no ha hecho aun pruebas con la escudería y se incorporará a los trabajos hasta el 2026 ya que actualmente es piloto de reserva de Mercedes.

