¿Cuánto costará ver a Checo Pérez en el GP de México 2026? Estos son los PRECIOS

Restan algunos meses para que Sergio, Checo Pérez haga su regreso oficial a la máxima categoría del automovilismo luego de un año de ausencia. El piloto mexicano volverá a la Fórmula 1 2026 con Cadillac, escudería que hará su debut y que confió en él como uno de sus pilotos.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Si todo sale conforme los planes, Checo Pérez volverá a su casa en el GP de México, mismo que ya dio a conocer el costo de sus entradas hace algunas horas. Ante ello, ¿te has preguntado cuánto costará volver a ver al nacido en Jalisco en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

¿Cuánto costará ver a Checo Pérez en el GP de México 2026?

Fue durante este miércoles 12 de noviembre que comenzó la venta general para el GP de México 2026, esto tan solo semanas después de que se llevó el Gran Premio 2025. Se trata de un evento por demás espectacular que, por ende, contará con precios un tanto elevados para el público.

En primera instancia, debes saber que cada aficionado podrá comprar un máximo de ocho entradas por transacción, esto en la búsqueda de evitar la concentración de boletos en pocos fanáticos. Además, recientemente se supo que el costo para ver nuevamente a Checo Pérez podría elevarse hasta los 60,000 pesos.

El boleto más económico para el próximo GP de México tendrá un valor de 3,900 pesos, el cual corresponde a la Grada 2A y la conocida como Zona Accesible. En tanto, el ticket más elevado forma parte de la zona Box Main Grandstand + Speed Lounge, el cual tiene un costo de 61,750 pesos.

¿Regreso de Checo Pérez hará del GP de México 2026 el más exitoso de todos?

Luego de su retorno a la Fórmula 1, el Gran Premio de México se ha consolidado como uno de los más importantes para la categoría, pues en los últimos tres años ha sumado a más de 400,000 aficionados contando los tres días. El más elevado fue en el año 2024 cuando se registraron 404,958 asistentes, cantidad que se buscará superar el próximo año con el retorno de Checo Pérez.