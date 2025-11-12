deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

¿Cuánto costará ver a Checo Pérez en el GP de México 2026? Estos son los PRECIOS

La venta para el público en general ya comenzó, por lo que aquí conocerás cuánto costará ver a Checo Pérez en su regreso al GP de México en la F1 2026.

cuanto-costara-ver-checo-perez-gp-mexico-2026-precios.png
Instagram: Checo Pérez
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

Restan algunos meses para que Sergio, Checo Pérez haga su regreso oficial a la máxima categoría del automovilismo luego de un año de ausencia. El piloto mexicano volverá a la Fórmula 1 2026 con Cadillac, escudería que hará su debut y que confió en él como uno de sus pilotos.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Si todo sale conforme los planes, Checo Pérez volverá a su casa en el GP de México, mismo que ya dio a conocer el costo de sus entradas hace algunas horas. Ante ello, ¿te has preguntado cuánto costará volver a ver al nacido en Jalisco en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

¿Cuánto costará ver a Checo Pérez en el GP de México 2026?

Fue durante este miércoles 12 de noviembre que comenzó la venta general para el GP de México 2026, esto tan solo semanas después de que se llevó el Gran Premio 2025. Se trata de un evento por demás espectacular que, por ende, contará con precios un tanto elevados para el público.

Te puede interesar: Esta es la teoría que indica que Sheamus enfrentará a John Cena en su lucha de retiro en WWE

Te puede interesar: ¿Cuántos años ha estado fuera José Juan Macías por sus lesiones?

@delbosquef1 Estos son los precios oficiales para el Gran Premio de la Ciudad de México de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde por fin veremos a Checo Pérez correr con el equipo de Cadillac. También te dejo la fecha de preventa y venta general para que te prepares con tiempo. Compártelo con la persona con la que quieres ir al México GP de la Fórmula 1, porque este gran premio va a estar increíble. #F1 #Formula1 #DelBosqueF1 #MexicoGP #tiktokdeportes ♬ Famous Mozart's Turkish March(872150) - East Valley Music

En primera instancia, debes saber que cada aficionado podrá comprar un máximo de ocho entradas por transacción, esto en la búsqueda de evitar la concentración de boletos en pocos fanáticos. Además, recientemente se supo que el costo para ver nuevamente a Checo Pérez podría elevarse hasta los 60,000 pesos.

El boleto más económico para el próximo GP de México tendrá un valor de 3,900 pesos, el cual corresponde a la Grada 2A y la conocida como Zona Accesible. En tanto, el ticket más elevado forma parte de la zona Box Main Grandstand + Speed Lounge, el cual tiene un costo de 61,750 pesos.

¿Regreso de Checo Pérez hará del GP de México 2026 el más exitoso de todos?

Luego de su retorno a la Fórmula 1, el Gran Premio de México se ha consolidado como uno de los más importantes para la categoría, pues en los últimos tres años ha sumado a más de 400,000 aficionados contando los tres días. El más elevado fue en el año 2024 cuando se registraron 404,958 asistentes, cantidad que se buscará superar el próximo año con el retorno de Checo Pérez.

Checo Pérez
Cadillac F1
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×