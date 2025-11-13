deportes
Checo Pérez regresó a la pista, a bordo de un Ferrari y no de un Cadillac

El mexicano Sergio Checo Pérez ha regresado oficialmente a las pistas, teniendo una sesión de trabajo muy especial con su equipo Cadillac pero manejando un Ferrari.

checo perez cadillac ferrari
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
AUTOMOVILISMO
El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ha vuelto a las pistas tras su última carrera el año pasado 2024 con Red Bull. Su firma con el equipo Cadillac ha puesto a Checo en el Circuito de Imola, en Italia manejando un Ferrari SF-23, bólido que apareció sin ningún tipo de decoración referente al equipo italiano y todo de negro; más que probar el auto, el motor o algún tema técnico del coche, Cadillac busca comenzar a crear sensaciones de competencia y trabajo en toda su plantilla considerando desde el piloto hasta los ingenieros, mecánicos y más personal.

Para ello, Ferrari que será la marca que surta los motores de los Cadillac, habría rentado este auto para realizar los primeros test que han tenido lugar en Imola y donde Checo Pérez estuvo trabajando ya con la escuadra que se estrena en la F1 el 8 de marzo del 2026 en el Gran Premio de Australia.

Reportes de Motorsport en Italia, sostienen que antes de comenzar estas pruebas, Ferrari y Cadillac revisaron todos los detalles del coche, para evitar alguna sorpresa en pista y poder tener esta práctica de durará dos días y en el que sostienen, no se encargarán de probar del SF-23, sino de comenzar a hacer el grupo de trabajo y en ese sentido la mejor forma de lograrlo es trabajando en el circuito.

Graeme Lowdon, quien es el jefe de equipo en Cadillac estuvo en el test del jueves en Italia, y reiteró las intenciones de tener estas sesiones de trabajo especialmente con Checo Pérez.

"No estamos probando el coche Ferrari, estamos probando a las personas. La ventaja que buscamos es que nuestros mecánicos tengan la misma experiencia que los que trabajan cada día en el Pit-Lane de la Fórmula 1", mencionó Lowdon de acuerdo a Motorsport Italia.

Valtteri Bottas, trabajará hasta el 2026 con Cadillac

Llamó la atención la ausencia de Valtteri Bottas, quien será el coequipero de Checo Pérez en Cadillac, y también destacó en la opinión que no se tiene agendada alguna sesión con él, y es que Bottas está firmado con Cadillac para el 2026 y actualmente tiene un vínculo con Mercedes por lo que será hasta el siguiente año cuando se sume de lleno.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

