Fórmula 1 anuncia nuevos cambios en el reglamento para el GP de Miami

En medio de toda la polémica que se ha vivido en la presente temporada, la FIA y la Fórmula 1, han presentado los nuevos cambios al reglamento de competencia, los cuales tienen el objetivo de mejorar el rendimiento de las sesiones de clasificación, incrementar la seguridad bajando las diferencias de velocidad en pista.

Estas modificaciones, también contemplan cambios en las arrancadas y pista mojada, estos van a ser implementados en su mayoría desde la próxima fecha del calendario, la cual es en el Gran Premio de Miami, esto dependerá de una votación posterior.

¿Por qué se hicieron los cambios al reglamento?

El acuerdo de los nuevos cambios fueron hechos por medio de una reunión virtual, donde estuvieron los miembros de la FIA, los directores de equipos y los CEO de los constructores de unidades de potencia, así fue informado por medio de un comunicado.

Hoy se acordaron una serie de ajustes al reglamento del Campeonato Mundial de la Fórmula Uno de la FIA 2026, durante la reunión en línea celebrada entre la FIA, los Jefes de Equipo, los Directores Ejecutivos de los fabricantes de unidades de potencia y la FOM. Las propuestas finales presentadas durante la reunión de hoy fueron el resultado de una serie de consultas realizadas a lo largo de las últimas semanas entre la FIA y los representantes técnicos, e incorporaron una amplia contribución por parte de los pilotos de F1

¿Qué cambios se van a implementar en el Gran Premio de Miami?

También, se ha informado que no todos los cambios van a entrar en vigor en el próximo Gran Premio de Miami, pues algunos solamente van a estar a prueba y se van a revisar de forma posterior.