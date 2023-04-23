E-Prix de Berlín R8, Resumen Completo | Formula E

La Formula E puso punto final al fin de semana en Berlín con otra carrera llena de adelantamientos y emociones, que dejó como ganador al piloto Nick Cassidy, quien dio una master class de gestión energética para ganar una carrera en esta categoría por segunda ocasión en su carrera.

Nunca se habían vivido tantas emociones en la Formula E en cuestión de rebases. Fueron 172 en la cita dominical y 362 en total a lo largo del fin de semana, en donde Jaguar salió como el gran vencedor. Primero por el 1-2 conseguido en la carrera del domingo, y luego por el triunfo de su motor, aunque en manos de la escudería Envision Racing, de la mano de Cassidy.

Jake Dennis es segundo, mientras que Jean-Éric Vergne completa el podio y se coloca tercero en la clasificación de pilotos del ABB FIA Formula E World Championship.

El piloto de Porsche Pascal Wehrlein continúa a la cabeza del campeonato, aunque ya sólo presume una diferencia de cuatro puntos sobre el segundo lugar.