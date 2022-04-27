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Fútbol

Mónaco se alista para recibir el E-Prix de la Formula E

Este sábado 30 de abril regresa la máxima competencia del automovilismo eléctrico con el E-Prix de Mónaco, que podrás disfrutar en vivo por Azteca Deportes

Fórmula E | Mónaco
|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

El ABB FIA Formula E World Championship visita Mónaco, el circuito urbano más emblemático del automovilismo en la glamurosa Riviera francesa, para la Ronda 6 de la temporada, este sábado.

En el terreno 11 equipos y 22 pilotos volverán a correr colina arriba, y la famosa Plaza del Casino de Sainte-Dévote, en la cuesta, a través de la plaza del Casino, alrededor del Grand Hotel Hairpin y a través del inimitable túnel de Mónaco antes de la chicana Nouvelle, este año en su configuración tradicional.

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¿Quién ganó el último E-Prix de Mónaco?

Antonio Félix Da Costa de DS TECHEETAH se alzó con la victoria la temporada pasada en un clásico absoluto, sin duda una de las carreras más emocionantes de la historia de la Formula E, coronando una primera salida en el circuito completo de Mónaco con un audaz adelantamiento a la salida del túnel en la última vuelta de la carrera por la victoria.

La carrera vio 28 adelantamientos sólo entre los seis primeros corredores, con el liderazgo cambiando seis veces. La pista del 2021 incorporó una chicana modificada en la T11, que desaparecerá este año para dar paso a que el diseño de la pista vuelva al del tradicional Circuito de Mónaco.

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Horario y dónde ver el E-Prix de Mónaco

Este sábado 30 de abril regresa la máxima competencia del automovilismo eléctrico, la Formula E, al principado de Mónaco, una de las sedes más emblemáticas en toda la historia del deporte motor y promete albergar una fecha muy emocionante en el famoso circuito callejero.

Podrás disfrutar de la transmisión de la carrera totalmente en vivo a través de nuestras plataformas digitales: aztecadeportes.com, nuestra App oficial, y nuestra cuenta de Tik Tok.

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