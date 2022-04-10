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Mitch Evans logra el doblete en Roma y es cuarto de la Formula E

El piloto neozelandés de Jaguar Racing, Mitch Evans, había tenido un mal inicio de campaña, pero gana las dos carreras en Roma para meterse a la pelea

Formula E 2021-2022: Rome ePrix II, Mitch Evans
El ganador de la carrera, Mitch Evans (NZL), Jaguar TCS Racing celebra en el podio durante el ePrix II de Roma en el Circuito Cittadino dell’EUR el domingo 10 de abril de 2022 en Roma, Italia.|LAT Images

Escrito por: Azteca Deportes

Tal y como ya había hecho el sábado, el neozelandés Mitch Evans de la escudería de Jaguar TCS Racing se impuso de nuevo este domingo en las calles de la capital italiana, escenario este fin de semana de las pruebas cuarta y quinta del Mundial de Formula E para monoplazas con propulsión eléctrica.

Esta vez, Evans ganó el Roma E-Prix con 584 milésimas de ventaja sobre el francés Jean Eric Vergne, su rival del equipo de DS Techeetah, segundo y que pasa a liderar el campeonato de pilotos, y 1.606 segundos sobre el neerlandés Robin Frijns de Envision Racing.

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¿Cómo va la clasificación de la Formula E?

El neozelandés, de 27 años, suma cuatro victorias en Formula E, tres de ellas logradas en Roma.

Vergne, ganador de este certamen en 2018 y 2019, comanda la general con 60 puntos, dos más que Frijns y cuatro más que el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), quinto este domingo en Roma. Evans es cuarto con 51.

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La sexta prueba puntuable se disputará en las calles der Mónaco el 30 de abril.

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