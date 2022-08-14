Resumen: E-Prix de Seúl R16 | Formula E

Mitch Evans llegaba con posibilidades de conquistar la Formula E, pero para ello debía desbancar del liderato a Stoffel Vandoorne, algo que lucía muy complicado, sobre todo después de conocer la parrilla de salida, en donde el neozelandés partió desde la posición 13, mientras el belga desde la tercera.

Arrancó la carrera, nuevamente con contactos en las curvas iniciales, producto del hambre de los pilotos que todavía peleaban por estar en las posiciones de arriba.

Mortara controló la carrera una vez que llegó a la parte delantera mediante un impresionante amago que le llevó a completar un exitoso giro sobre el Polesitter de Julius Bär António Félix da Costa (DS TECHEETAH) en la tercera vuelta.

No se movieron demasiado las cosas. Jake Dennis cruzó la meta en segundo lugar pero una penalización lo relegó al tercer puesto, cediendo a Vandoorne el número dos, y el título mundial de la temporada 8 de la Formula E, la última con este automóvil Gen2.