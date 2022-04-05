La Formula E regresa a Roma a través de Azteca Deportes

La Ciudad Eterna dará la bienvenida a miles de aficionados a las calles por primera vez en dos años cuando llegue el Campeonato Mundial de la Formula E para el E-Prix de Roma con doble carrera este fin de semana, sábado 9 y domingo 10 de abril.

Los fanáticos que regresan tendrán mucho que celebrar cuando el piloto italiano de Dragons/Penske Autosport, Antonio Giovinazzi, haga su debut en casa en la Formula E.

¿Cómo es el circuito de Roma?

Las carreras callejeras no habían sido parte de la cultura romana durante 62 años antes de la visita de la Formula E en 2018, y la pista utiliza partes del antiguo circuito de Tre Fontane de la década de 1920, con la línea de salida en Via delle Tre Fontane.

El Circuito Cittadino dell'EUR de 19 curvas y 3,385 km, uno de los más largos del calendario de la Formula E, es una mezcla de curvas de alta velocidad, secciones complejas y estrechas y ondulaciones con muchas oportunidades para adelantar.

Los 22 autos de carrera completamente eléctricos recorrerán lugares emblemáticos incluyendo el Palazzo dei Congressi y Piazzale Marconi mientras la carrera navega por el icónico Palazzo della Civilta italiana, conocido como el "Square Coliseum" con el Parque Ninfeo formando parte del perímetro del circuito. Una nueva actualización para este año ve el arranque entre las curvas 3 y 4 con el final en la aproximación a la curva 19.

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Así va la clasificación en el de la Formula E

Edoardo Mortara lidera el ABB FIA Formula E World Championship después de un trío de resultados entre los seis primeros, incluida una victoria en la carrera dos en Diriyah. El trofeo y los puntos fuertes para su compañero de equipo en ROKiT Venturi Racing, Lucas di Grassi, en Arabia Saudita ayudaron a asegurar que el equipo monegasco tuviera suficiente sobre el resto para dejar a México como líder de equipos, justo por delante de Mercedes-EQ.

El actual campeón Nyck de Vries (Mercedes-EQ) es segundo en la carrera, habiendo dado el paso más alto en la apertura de la temporada. El holandés y el líder Mortara son dos de los únicos cuatro pilotos que han sumado puntos en las tres rondas de la temporada 8 hasta el momento, ¿Los otros? Jean-Eric Vergne de DS TECHEETAH y el piloto de Avalanche Andretti, Jake Dennis, quienes ocupan el sexto y séptimo lugar en la clasificación.

Las primeras tres rondas de la temporada 2021/22 del ABB FIA Formula E World Championship han visto tres ganadores en carreras diferentes, incluido un doblete histórico del equipo TAG Heuer Porsche Formula E en la última carrera, el E-Prix de la Ciudad de México, con una victoria inaugural para el equipo.

Pascal Wehrlein entregó con estilo, asegurando su propia victoria inaugural en el proceso. El joven de 27 años llevó el uno-dos a su casa Porsche, con André Lotterer en estrecha compañía y la pareja infligió una vuelta extra al resto para echar sal a la herida, tal fue el éxito estratégico del equipo.

Horario y dónde ver el E-Prix de Roma

No te pierdas este 9 y 10 de abril el E-Prix de Roma de la Formula E totalmente en vivo a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial, ambos días en punto de las 7:50 AM.