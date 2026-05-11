Esta es la fórmula mágica de Efraín Juárez para que Pumas UNAM gane el Clausura 2026

A pesar del susto final, Pumas consiguió avanzar a las Semifinales del Clausura 2026. Los dirigidos por Efraín Juárez tuvieron la ventaja de 3-0 durante gran parte del primer tiempo, pero el equipo se apagó y América consiguió empatar el encuentro en la segunda mitad. Incluso tuvieron la oportunidad de adelantarse, pero un penal fallado por Henry Martín en los minutos finales sentenció la caída de los azulcremas.

Los Felinos se clasificaron a la siguiente fase gracias a haber finalizado la Fase Regular por encima de las Águilas en la tabla general. Si bien es cierto que el equipo dejó ciertas dudas, una estadística revela que Pumas puede ser campeón del Clausura 2026 gracias a su efectividad. Ningún equipo de la Liga BBVA MX ha logrado aprovechar las oportunidades que tiene frente al arco más que los universitarios.

Jordan Carrillo celebra su gol ante el América el la vuelta de los cuartos de final 2026.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Pumas: el equipo más eficaz de la Liga BBVA MX

De acuerdo al análisis realizado por el sitio especializado en datos, Statiskicks, Pumas es el equipo del futbol mexicano que mejor aprovecha sus oportunidades. Se ubican como primeros en cuanto a conversión de goles, pero están en el puesto número 11 en remates entre todos los equipos que disputan el Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Esto quiere decir que Pumas es de los equipos que menos ocasiones generan por partido, pero a su vez, logran convertir más goles que cualquier otro club de la Liga BBVA MX en el presente torneo. Juárez ha logrado que sus jugadores sean totalmente eficaces de cara a portería, un factor que le ha permitido establecerse en Semifinales y que podría coronarlo como campeón del Clausura 2026 si sigue por el mismo camino.

Pumas es el equipo QUE MEJOR APROVECHA SUS OPORTUNIDADES. Se ubican en 1° en conversión de gol pero 11° en remates entre todos los equipos del Clausura 2026.



Generan poco, pero convierten más que cualquier equipo de Liga MX. pic.twitter.com/qqs1qylRKB — Statiskicks (@statiskicks) May 11, 2026

La comparación de datos entre Pumas y América en el juego de Vuelta

La estadística mencionada con anterioridad se puede entender fácilmente con el partido de Vuelta contra el América que significó la clasificación de los auriazules. Según la plataforma especializada, SofaScore, las Águilas tuvieron un mayor porcentaje de goles esperados (2.41) que los Felinos (1.26) durante el juego disputado en Ciudad Universitaria. Sin embargo, el resultado final fue un empate 3-3.

Además, América firmó 22 tiros totales mientras que Pumas apenas consiguió 10, es decir, menos de la mitad que su rival. Aún así, los dirigidos por Juárez consiguieron mantener su efectividad lo más alta posible y así igualar las condiciones en el Olímpico Universitario. ¿Le alcanzará para ser campeón?