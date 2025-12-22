FOTO: Así quedó la mandíbula de Jake Paul luego de sufrir doble fractura ante Joshua

Este fin de semana se llevó a cabo uno de los episodios más lamentables en la corta carrera de Jake Paul dentro del boxeo profesional. Y es que, quien es creador de contenido en redes sociales, recibió un brutal golpe de Anthony Joshua que le significó una doble fractura de mandíbula.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Jake Paul y Anthony Joshua se vieron las caras el pasado viernes en uno de los combates más esperados de este cierre del año. Tristemente para la causa del youtuber norteamericano, las cosas no salieron del todo bien para él.

Así luce la mandíbula de Jake Paul tras la doble fractura sufrida ante Joshua

Después de un primer round en el que el influencer soportó ciertos embates de su rival, la realidad es que, a partir del segundo episodio, el excampeón mundial tomó las riendas del encuentro y dominó de principio a fin a un Jake Paul que, además de desorientado, se notaba con una deficiente capacidad física.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

Todo esto terminó en medio del round seis, cuando, tras un par de caídas a la lona, Jake Paul recibió un estupendo derechazo de parte de Joshua, mismo del que no se pudo levantar y que causó la tristeza de su esquina, así como la alegría de la mayoría de los asistentes en el lugar.

Horas después, fue el propio Jake Paul quien compartió una foto en redes sociales en donde reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula luego del golpe de Joshua. No conforme, culminó diciendo que ahora desea enfrentar al Canelo Álvarez, quien volverá al ring el próximo año tras la operación que se realizó.

¿Cuánto ganó Jake Paul por haber peleado ante Joshua?

A pesar de la doble fractura de mandíbula que vivió en el ring de boxeo, vale decir que esta pelea hizo que el creador de contenido norteamericano ganara poco más de 90 millones de dólares , hecho que lo ayudará a aumentar su riqueza y a mantenerse en el profesionalismo durante un periodo de tiempo más.