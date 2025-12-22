Raúl Jiménez lanza “recadito” al América a meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Raúl Jiménez está viviendo un gran momento en la Premier League de la mano del Fulham, equipo con el que volvió a la titularidad después de iniciar la temporada en el banquillo de suplentes. Ahora, el mexicano decidió lanzarle un recadito al América previo a su participación en la siguiente Copa Mundial de la FIFA.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Antes de saltar al viejo continente, Raúl Jiménez se convirtió en uno de los mejores canteranos que el América ha tenido en los últimos 20 años. De hecho, el atacante mexicano formó parte del título que Las Águilas le arrebataron a Cruz Azul en el Clausura 2013 prácticamente de forma agónica.

¿Raúl Jiménez quiere volver al América tras la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Consciente de que en mayo del próximo año cumplirá 35 años de edad, Raúl Jiménez entiende que el retiro del futbol profesional se acerca con peligrosidad. Por tal motivo, en distintas entrevistas el mexicano ha demostrado su deseo por terminar su carrera en donde inició; es decir, en el América.

Te puede interesar: ¿Cuál es el rol de The Undertaker en AAA?

Te puede interesar: Gilberto Mora alcanza un récord que nadie más tiene en el mundo

Es así como Raúl Jiménez no descarta salir de la Premier League una vez culmine la Copa Mundial de la FIFA 2026 para volver al cuadro azulcrema, club en el que fue campeón. Sin embargo, entiende que para que esto suceda se deben cumplir una serie de factores que no todos están a su disposición.

Vale decir que la carrera de Raúl Jiménez en Europa, sobre todo en la Premier League, ha sido fructífera. Para muestra de ello están sus números en el Wolverhampton y el Fulham, mismos en donde, hasta ahora, suma 81 tantos y 28 asistencias en 157 enfrentamientos.

¿Cuántos goles metió Raúl Jiménez con el América?

Pese a que el América en ese momento contaba con la presencia del Chucho Benítez, de a poco Raúl Jiménez logró hacerse de un hueco en el apartado titular del club, mismo con el que sumó 23 anotaciones en poco menos de 4,000 minutos distribuidos en 53 compromisos.