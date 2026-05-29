FOTO: ¡Imponente! Así luce Neymar en el EA Sports FC 26 con el uniforme de Brasil

Neymar ha comenzado su preparación para disfrutar de la última Copa Mundial de la FIFA que vivirá como futbolista profesional, esto luego de ser convocado por el técnico italiano Carlo Ancelotti para ser uno de los elementos de tres cuartos del campo en adelante para la Selección de Brasil.

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En este punto vale decir que Neymar llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin estar en su mejor estado físico; sin embargo, lo anterior no exime que haya demostrado buenos lapsos de juego en los últimos meses con el Santos, equipo del que se puede despedir al término del Mundial.

¿Cómo luce Neymar en el EA Sports FC 26?

Fue hace unos días cuando comenzó a circular la forma en cómo luce Neymar en el EA Sports FC 26. Sin embargo, en la foto no se muestra al astro sudamericano con el jersey del Santos, sino que más bien aparece con la camiseta correspondiente a la Selección de Brasil.

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🚨Neymar 4 Haziranda Dünya Kupası Modu ile birlikte FC 26’ya geri dönüyor!🔥🔥🔥



• Neymar’ın Resmi FC 26 Kartı İstatistikleri!

• 4 Haziranda Geri Geliyor!!! pic.twitter.com/lbiYFBJQHp — Basbug (@FUTBasbug) May 27, 2026

Cabe mencionar que esto es posible gracias a la nueva relación que existe entre el EA Sports FC 26 y el combinado carioca, esto después del acuerdo en el que se establece que el videojuego de EA volverá a las bases para tener las licencias correspondientes a esta selección.

Así, uno de los rostros fuertes del EA Sports FC 26 es precisamente el de Neymar Jr, quien tras hacerse viral esta foto muchos aficionados han comenzado a emocionarse respecto a lo que el astro podría hacer en la última Copa Mundial de la FIFA que disputará con su país.

¿Neymar será titular con la Selección de Brasil en el Mundial 2026?

A pesar del impacto que significó su convocatoria, todo haría pensar que Neymar no será titular con la Selección de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a su estado físico; sin embargo, podría convertirse en un recambio realmente importante para el entrenador italiano de así necesitarlo.